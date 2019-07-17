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فيتال: سعيد بالقرعة وواثق من عبور “النشامى” للدور الحاسم

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – عبّر البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الوطني، عن ارتياحه لنتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 في قطر وآسيا 2023 بالصين، والتي وضعت “النشامى” في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، أستراليا والكويت والصين تايبيه ونيبال.

وأشار فيتال في تصريحات للموقع الإلكتروني لإتحاد الكرة: “ثقتي كبيرة بقدرة النشامى على تخطي المجموعة الثانية نحو الدور الحاسم من التصفيات”.

وأضاف: “علينا أن نواجه استراليا مرة أخرى، لكنني سعيد بنتائج القرعة”.

وختم حديثه بالقول: “يجب أن نقدم أفضل المستويات طوال التصفيات لتحقيق هدفنا، وأنا أثق بالنشامى وقدرتهم على العبور للدور الحاسم”.

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