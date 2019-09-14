فيتال في إسبانيا.. غياب 15 لاعبا عن تدريبات “النشامى”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الرمثا يكشف رفض عرض السيلية القطري لضم أبو زريق

كشف نادي الرمثا، عن رفضه لعرض من نادي السيلية القطري، لضم اللاعب محمد أبو زريق “شرارة”.

وأكد الناطق الإعلامي لنادي الرمثا أمين السر محمد أبو عاقولة، أن العرض الذي جاء عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، تم رفضه دون العودة إلى اللاعب، مفضلا عدم التطرق لأسباب هذا الرفض.

فيتال في إسبانيا لحضور حفل زفاف

يتواجد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز في إسبانيا، في إجازة خاصة تستمر لعدة أيام.

فيتال الذي يعود إلى عمان يوم الثلاثاء المقبل، يتواجد في إسبانيا، لحضور حفل زفاف عائلي وفق ما ذكرته مصادر.

ويعود فيتال الثلاثاء المقبل، لاستئناف تدريبات المنتخب الأربعاء.

15 لاعبا يغيبون عن تجمع “النشامى”

يعيش المنتخب الوطني لكرة القدم، في حيرة من أمره، بسبب اضطراره للتدرب في الأيام المقبلة بغياب حوالي 17 لاعبا تقريبا.

المنتخب الذي يستعد لاستئناف تدريباته الأربعاء، سيعاني من غياب 6 لاعبين محترفين في الخارج آخرهم كان أنس بني ياسين، وغياب لاعبي فريقي الجزيرة وشباب الأردن البالغ عددهم 6 لاعبين، في ظل تطلع المنتخب لاستدعاء مدافع الشباب أحمد الصغير، إلى جانب غياب 3 لاعبين يلتحقون بالمنتخب الأولمبي.

الدردور يدخل القفص الذهبي السبت

يستعد نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدات لكرة القدم حمزة الدردور، لدخول القفص الذهبي يوم السبت المقبل.

وينشغل الدردور في الأيام الحالية، بتوزيع رقاع الدعوة على المدعوين، خاصة نجوم كرة القدم في المنتخب الوطني والأندية الأخرى.

واستثمر الدردور غياب المنافسات في الفترة الحالية، للاحتفال بزفافه الذي سيقام يوم السبت المقبل في مدينة إربد.

بني ياسين يبدأ الفحوصات الطبية في إيران

بدأ لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي أنس بني ياسين، الخضوع لفحوصات طبية في إيران، استعدادا للاحتراف في صفوف فريق نادي فولاذ الإيراني.

أنس الذي وصل إلى إيران فجر يوم أمس السبت، سيخضع لاختبارات طبية، للوقوف على جاهزيته البدنية والطبية، قبل الإعلان عن توقيع العقد رسميا.

العوضات يرفض راتبا مقداره 10 آلاف دولار من النجوم

رفض مدرب النادي الفيصلي راتب العوضات، راتبا مقداره 10 آلاف دولار، لتدريب فريق نادي النجوم السعودي أحد أندية الدرجة الأولى.

وتلقى العوضات عرضا من نادي النجوم، عن طريق شركة السلطان لوكلاء اللاعبين التي سبق للعوضات وأن وقع لها.

واشترط العوضات الحصول على راتب شهري مقداره 15 ألف دولار، وهو ما رفضه النادي السعودي، الذي يواصل البحث عن مدرب جديد.

ووفق المعلومات، فإن هناك تفكيرا بمفاتحة مدرب أردني مثل اسلام ذيابات وإبراهيم حلمي، علما أن أحمد عبدالقادر كان في طليعة المرشحين، إلا أن استمراره مع المنتخب الأولمبي، فتح المجال للبحث عن مدربين جدد.

يشار إلى أن العوضات لو اتفق مع النجوم، فإن كادرا تدريبيا أردنيا كان سيرافقه مثل فراس الخلايلة وأنس صبرة ومدرب الحراس محمد أبو داود -وفق ما أكدته شركة السلطان-.

الحسين إربد يسعى للضغط على الاتحاد لمساعدته في قضية زينو

يسعى نادي الحسين إربد، للضغط على اتحاد الكرة، للحصول على مبلغ مالي يساعده في إنهاء قضية النادي مع اللاعب السوري محمد زينو، والتي انتهت بحكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعقوبات مالية، تتضاعف مع عقوبات إضافية في حال لم يتم التسديد قريبا.

الحسين إربد أبلغ اللاعب عبر محاميه، أنه يسعى للضغط على اتحاد الكرة للحصول على مبلغ مالي، أسوة ما حصل عليه الفيصلي والوحدات أخيرا، لحل المشكلة، وإنقاذ النادي من عقوبة الحرمان من التسجيل، أو من مضاعفة العقوبة المالية.

“الأولمبية” تفرض قيودا لإستقطاب محترفين بسبب تعدد مشاكلهم

كشف مسؤول في أحد الأندية، أن اللجنة الأولمبية فرضت قيودا إضافية على اللاعبين المحترفين الأجانب، بسبب تعدد مشاكلهم في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بعدم قدرة “محترفين” على تأمين سكن لهم، وفرار محترفين للعمل في وظائف أخرى، إلى جانب تجاوز المحترفين لفترة إقامتهم في عمان، بسبب عدم قدرتهم على تأمين تذاكر العودة.

المسؤول وفي تصريح لـ”الغد”، أشار إلى أنه وخلال زيارته للجنة الأولمبية، للسؤال عن إجراءات ضم لاعبين جدد، تم ابلاغه بفرض قيود جديدة مثل ضرورة احضار الأندية لتذاكر ذهاب واياب للمحترف، وتأمين حجز في فندق أو شقة سكنية، كشرط لمخاطبة وزارة الداخلية من أجل تأمين تأشيرة للمحترف.

يشار إلى أن محترفين أجانب، حضروا للاحتراف في أندية محلية، قبل أن يتوجهوا لأعمال أخرى، لتأمين لقمة العيش أو تأمين ثمن تذاكر العودة وما شابه.

“الأولمبي” يستدعي لاعبيه من المنتخب الأول

استدعى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، لاعبيه المنضمين للمنتخب الوطني الأول يوسف أبو الجزر ومحمد بني عطية ومحمد الزعبي، للالتحاق بالتدريبات.

وطلب المنتخب الأولمبي من لاعبيه الثلاثة، الاستمرار في التدريبات مع الفريق حتى يوم 26 الحالي، قبل العودة للمنتخب الأول.

وجاءت هذه الخطوة لاشراك اللاعبين الثلاثة في المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما المنتخب الأولمبي مع نظيره السوري يوم 23 و26 الحالي.

مدربو حراس ينتقدون شروط الاتحاد باستحداث دورة” مدربين”

انتقد عدد من مدربي حراس المرمى، اشتراط اتحاد الكرة، اخضاعهم لدورة مدربين، ليتمكنوا من التسجيل في دورة مدربي حراس متخصصة.

ونقل مدربو حراس مرمى في تصريح لـ”الغد” مشكلتهم، متمنين أن يراعي اتحاد الكرة ظروف المدربين المالية، التي لا تمكنهم من دفع رسوم دورات إضافية جديدة.

وقال مدربون: “حصلنا على دورة التدريب الآسيوية لحراس المرمى للمستوى الثاني B، ونعتزم المشاركة في دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول A، لنتفاجأ باتحاد الكرة بإبلاغنا أن التعليمات تمنعهم من ذلك، وتشترط عليهم المشاركة في دورة مدربين B، قبل التوجه لدورة مدربي حراس A”.

أحد المدربين أشار إلى أنه لا تعليمات دولية أو آسيوية بضرورة اشتراط الحصول على دورة مدربين عادية لمدرب حراس انهى دورته المتخصصة، فيما يقول اتحاد الكرة “وفق حديث المدربين” أن هذه التعليمات هي ليست تعليمات اتحاد الكرة بل هي تعليمات الاتحاد الآسيوي.

مدرب أشار إلى أن اتحاد الكرة يشترط دورة مدربين لمدربين الحراس، بهدف الحصول على مبالغ مالية، لا سيما وأن رسوم دورة B، تبلغ 500 دينار.

المدرب أشار إلى أن زملاء له يواجهون صعوبات في تأمين رسوم دوراتهم التدريبية، في ظل أوضاعهم المالية المتردية، متمنين على اتحاد الكرة مراعاة ظروفهم.

اللاعبون والمدربون يخالفون الإداريين بشأن تأجيل دوري الأولى

كشف لاعبون ومدربون في أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عن معارضتهم لتوجه إدارت أنديتهم، لتأجيل دوري الدرجة الأولى من شهر شباط (فبراير) إلى شهر تموز (يوليو) المقبلين.

واعتبر المدربون واللاعبون إلى انهم الفئة الأكثر تضررا من هذا التوجه، فيما تراه الإدارات مناسبا لأسباب عديدة.

يشار إلى أن أندية الأولى، ارسلت خطابا رسميا لاتحاد الكرة، تطلب فيه تأجيل دوري الأولى.

منتخب الناشئين يزيد من الانتقادات لاتحاد الكرة

زاد منتخب الناشئين من الانتقادات الموجهة لاتحاد الكرة، لكثرة الأخطاء والارتباك في آلية العمل في الدائرة الفنية، في ظل التنبه في اللحظات الأخيرة لعدم قانونية اشراك حارس مرمى منتخب الناشئين الأساسي عبدالرحمن الشلة في مباريات التصفيات الآسيوية.

وعلم منتخب الناشئين في وقت متأخر في عدم قانونية مشاركة حارسه، بسبب مشاركته في التصفيات الماضية، وهو أمر يخالف تعليمات الاتحاد الآسيوي.

وكان منتخب الناشئين خاطب الآسيوي بشكل روتيني، ليأتي الرد بمنع الحارس، دون أن يتنبه الاتحاد لخطاب الآسيوي، ما دفع المنتخب للاستمرار في اعداد الحارس الأساسي قبل أن يتنبه للخطاب الآسيوي قبل عدة أيام.

وحاول اتحاد الكرة تبرير خطأه، بالاشارة إلى أن الاتحاد اعتمد على أن الحارس شارك ضمن وفد المنتخب في التصفيات الماضية، ولكنه لم يلعب، علما أن تعليمات الاتحاد الآسيوي واضحة في منع أي لاعب من المشاركة لمرتين في التصفيات الآسيوية للناشئين.

وأصر اتحاد الكرة على ذكر اسم الشلة في كافة تشكيلات المنتخب، في دليل على عدم علمه بتعليمات الاتحاد الآسيوي في مؤشر إداري خطير.

وكان اتحاد الكرة عانى في الفترة الأخيرة من سلسلة من الاخطاء الإدارية المؤثرة.

ارشيدات وميخائيل يختتمان المشاركة بدورة المحاضرين في ماليزيا

ينتظر أن يكون مدربا حراس المرمى والمحاضران خلدون ارشيدات ووليد ميخائيل، عادا إلى عمان مساء يوم أمس السبت، بعد أن شاركا في دورة عقدها الاتحاد الآسيوي في ماليزيا، لمحاضري مدربي حراس المرمى.

أكاديمية نجوم الغد تحتفل بلاعبيها

اقامت أكاديمية نجوم الغد، التي يشرف عليها المدرب الوطني محمد العبابنة، المباراة النهائية للبطولة التي نظمتها الأكاديمية لمواليد 2007-2008 التي جرت في إربد أول من أمس، برعاية رجل الأعمال الدكتور عبدالغني جرادات.

وتوج فريق أكاديمية مواهب الشمال بكأس المركز الأول، فيما حلت أكاديمية نجوم الغد في المركز الثاني. وكان رجل الأعمال قاسم مهاوش الدرابسة توج الأسبوع الماضي، فريق أكاديمية نجوم الغد بطلا لبطولته السنوية الثالثة على حساب أكاديمية بني عبيد.

كما تم تكريم عدد من المدربين والمحاضرين المحليين، ورجال الإعلام.

كواليس النجوم

• حفل زفاف اللاعب أحمد سمير الذي جرى أول من أمس الجمعة، شهد حضورا كبيرا من قبل نجوم الرياضة.. الحفل شهد العديد من اللقطات اللافتة أبرزها “الدبكة” التي كان أبطالها رئيس نادي الجزيرة محمد المحارمة وقائد فريق الجزيرة محمد طنوس، وعضو إدارة نادي الوحدات زياد شلباية.. من اللقطات ايضا، هروب مدرب الجزيرة التونسي شهاب الليلي من لاعبيه الذين حاولوا رفعه خلال حفل الدبكة من دون أن يتمكنوا منه.

• النادي الفيصلي أعلن على موقعه، أن حارس المرمى معتز ياسين، سيغادر يوم غد الاثنين عمان متوجها إلى قطر، للخضوع لفترة علاج في مركز سبيتار الطبي بالدوحة.

• لاعبو فريقي الجزيرة وشباب الأردن، يلتقون عند الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية تقام على ستاد عمان، في اطار تحضيرات الفريقين للمشاركتين العربية والآسيوية.

• مسؤولون في الأندية، ما يزالون ينتقدون إجراءات اتحاد كرة القدم الداخلية، التي تمنعهم من الوصول إلى مكاتب موظفي الاتحاد، بفعل الحواجز والأبواب المقفلة إلكترونيا داخل مبنى الاتحاد.

• المحترف التونسي في فريق نادي أحد السعودي لكرة القدم هشام السيفي، الذي سبق وأن احترف في فريق النادي الفيصلي، شارك حتى الآن في خمس مباريات لنادي أحد من دون أن يسجل هدفا واحدا.. السيفي في الفيصلي كان هدافا ومتألقا وفي أحد لغاية الآن بعيدا عن التسجيل.

• اللاعب ايهاب الخوالدة الذي لعب الموسم الماضي في فريق البقعة لكرة القدم، قادما من الفيصلي على سبيل الإعارة، بات مطلوبا لناد أخر في مصاف دوري المحترفين في الموسم المقبل.

• المدرب عمار الزريقي، ينتظر عقدا لخوض تجربة تدريب خارجية ربما تكون في سلطنة عمان… الزريقي سبق وأن اشرف على تدريب فريق ظفار العُماني الموسم الماضي، برفقة المدير الفني المصري محمد عبدالعظيم، حيث نجحا في قيادة الفريق للظفر بلقب الدوري العُماني.