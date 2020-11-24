فيتال في بلجيكا لظروف عائلية.. العربي يعين مدربا جديدا وينتظر فك حجز 1.5 مليون دينار

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

فيتال في بلجيكا لظروف عائلية

يواصل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، اقامته في بلجيكا، بسبب ظروف عائلية، دفعته للتواجد في هذه الأوقات هناك.

وغادر فيتال عقب ختام معسكر المنتخب الوطني في دبي، إلى بلاده بعد استقباله خلال المعسكر لأنباء غير سارة دفعته للتواجد هناك.

ولا يعرف فيما اذا كان فيتال سيعود قريبا إلى عمان، خاصة وأنه مضطر على الأقل للبقاء هناك لأكثر من أسبوعين، مع توقعات بتمديد الاجازة بسبب اقتراب أعياد الميلاد ونهاية العام.

أبو عابد يرفض معسكرا بإربد استعدادا للرمثا

رفض المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم جمال ابو عابد، عرض إدارة النادي اقامة معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة إربد، استعدادا للقاء فريق الرمثا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر بدوري المحترفين.

إدارة السلط التي تسعى جاهدة لتوفير أكبر قدر من متطلبات الفريق، رغم شح الامكانات، عرضت على أبو عابد اقامة المعسكر بالفندق بإربد، قبل أن يعلن المدرب أنه لا يفضل المعسكر قبل المباراة بيوم في مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أنه يثق بلاعبيه والتزامهم قبل المباراة، وبالتالي التوجه إلى إربد يوم الجمعة لخوض المباراة التي يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة، في ظل الحالة المعنوية والفنية الجيدة للفريقين.

العربي ينتظر رفع حجز البنك

بات النادي العربي على بعد خطوة وأحد فقط، من إغلاق ملف البنك، وبالتالي رفع الحجز الكامل الذي فرضه البنك على جميع ممتلكات النادي.

وأشار الناطق الإعلامي للنادي العربي خالد أبو زيد في تصريح لـ”الغد” أمس الثلاثاء، أن النادي بات ينتظر فقط موعد التوقيع لإعلان رفع الحجز الذي أرهق النادي.

واضاف: البنك سبق وأن حجز على جميع ممتلكات النادي العربي، بسبب تراكم القروض التي وصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون دينار، ما دفع الإدارة لبذل قصارى جهدها لتخليص النادي من هذه المشكلة، حيث نجحت الجهود التي وصلت إلى مرحلة شبه نهاية، وبقيت فقط خطوة واحدة تتمثل في توقيع معاملة رفع الحجر.

واعتبر أبو زيد أن أياما قليلة تفصل النادي العربي، عن استعادة حرية التصرف بممتلكاته، وهذا يعد إنجازا، ويؤشر نحو مستقبل أفضل لهذا النادي العريق والمتميز في جميع أنشطته.

مرعي واللحام ينتظران

تأشيرة قطر

يواصل لاعبا فريقي الفيصلي والرمثا لكرة القدم، براء مرعي ومصعب اللحام، انتظار تأشيرة دخول الأراضي القطرية، استعدادا للعلاج في مركز سبيتار الطبي بالعاصمة الدوحة.

وسبق أن خضع مرعي لعملية في الركبة، بانتظار استكمال التأهيل في قطر، فيما بدا اللحام حائرا بين العملية وتمارين التقوية، ما دفعه لطلب الذهاب إلى الدوحة للعلاج.

ويتوقع أن يغادر اللاعبان معا إلى قطر للعلاج، بعد أن حصلا على موافقة الاتحادين القطري والأردني لكرة القدم، بانتظار فقط تحديد موعد المغادر المرتبط بالتأشيرة.

يشار إلى أن اتفاقية سبق وأن وقعت بين الاتحادين القطري والأردني، يتكفل خلالها القطريون باستضافة لاعبينا، وتأمين علاجهم في مركز سبيتار الطبي المعروف على الصعيد العالمي.

الحسين يوزع 3500 دولار على لاعبيه

وزع نادي الحسين إربد يوم أمس الثلاثاء، مبلغ 3500 دولار، على لاعبي فريق كرة القدم، مكافأة الفوز الأخير الذي تحقق على فريق الصريح، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقام مدير نشاط الكرة في نادي الحسين ليث أبو عبيد، بتوزيع المكافأة على اللاعبين، خلال رحلة الشواء التي قام بها الفريق يوم أمس، في أحد المزارع في منطقة الأغوار، بغياب الجهاز الفني الذي اعتذر عن عدم مرافقة الفريق في رحلته، لارتباطات في عمان. وتأتي هذه المكافأة من الرئيس الفخري لنادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، الذي يحرص على تخصيص مكافآت مالية تصاعدية في مباريات الدوري، بانتظار الاعلان عن مكافأة مالية أكبر، في حال الفوز على فريق الفيصلي يوم السبت المقبل.

وكان فريق الحسين اجرى تدريبا صباحيا في إربد يوم أمس، قبل أن يخضع لفحص كورونا في مقر النادي، ومن ثم التوجه لحفل الشواء.

العسولي يطالب بعملية في مستشفى خاص

طالب لاعب الحسين إربد لكرة القدم خالد العسولي، إدارة ناديه بضرورة اجراء العملية الجراحية التي يحتاجها في قدمه، عند طبيب خاص وفي مستشفى خاص، بناء على نصائح من زملائه الرياضيين، الذين سبق وأن اجروا عمليات سابقة.

طلب اللاعب اثار حفيظة النادي، الذي حاول اقناع اللاعب باجراء العملية في مستشفى حكومي، كون اللاعب مؤمن صحيا، وبالتالي اجراء العملية دون تكلفة مالية، بعكس المستشفى والطبيب الخاص الذي سيطالب النادي بمبلغ مالية كبير.

وتشير المعلومات أن النادي وبناء على الحاح لاعبه، بدأ بالاستفسار عن تكاليف اجراء هذه العملية في المستشفى الخاص، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.

ويعتبر العسولي من اللاعبين المؤثرين في فريق الحسين إربد، حيث سبق له وأن لعب في المواسم الماضية في صفوف فريق شباب العقبة، قبل أن ينتقل بداية الموسم لفريق الفيصلي، ومن ثم إلى فريق الحسين.

المحترفون الأجانب “السياح” يثيرون حفيظة أنديتهم

بدا عدد من جماهير الكرة الأردنية غاضبون، بسبب استقطاب أنديتهم لمحترفين أجانب بقصد السياحة لا بقصد اللعب واحداث الفارق في المباريات.

وتساءلت جماهير عن جدوى التعاقد مع محترف اجنبي، يستمتع فقط بمتابعة مباريات فريقه عبر الشاشة الصغيرة، أو من المدرجات، أو من خلال مشاركة الفريق في الدقائق الأخيرة من المباريات.

وصبت جماهير غضبها على إدارات الأندية، التي قامت باستقطاب محترفين وصفتهم بالسياح، بسبب قلة مشاركتهم، أو لعدم اثراء الفرق التي يلعبون بها، معتبرين أن الاستفادة من لاعب محلي شاب يعتبر أكثر اثراء للنادي من محترف سائح، يكتفي فقط بمتابعة المباريات، أو المشاركة لدقائق معدودة.

واستعرض أكثر من مشجع، اسماء المحترفين الأجانب الذين شكلوا عبئا على فرقهم، رغم تكاليفهم المالية التي تغطي مصاريف مجموعة من اللاعبين المحليين، خاصة الشباب منهم.

سحاب يمهل الأرجنتيني ويرسل أخطاء التحكيم

أمهل نادي سحاب، وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني أغوستين عدة أيام فقط، لوصول بطاقة الانتقال الدولية، التي تأخرت كثيرا، بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها أرمينا حاليا بسبب الحرب.

ويرى سحاب أن غياب اغوستين عن مشاركة الفريق في أي مباراة حتى الآن بمرحلة الاياب، لا يخدم مصلحة الفريق الذي تعاقد مع المحترف، للاستفادة منهم بمباريات الإياب، مؤكدا أنه وفي حال استمرار تأخر البطاقة لأسبوع أو أكثر، فلربما يتم إعادة النظر باستمرار المحترف الذي يواصل تدريباته مع الفريق.

وكشف نادي سحاب عن تفاؤله بوصول بطاقة انتقال المحترف، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اتصالات ومخاطبات جرت مع الاتحاد الدولي “فيفا”، عبر اتحاد كرة القدم.

إلى ذلك، يرى نادي سحاب، أنه تعرض لظلم تحكيمي في المباراة الأخيرة أمام الجزيرة.

وقام سحاب بتصوير الأخطاء التحكيمية، عبر فيديو، قبل ارسالها بشكل شخصي وليس رسمي، لدائرة التحكيم، للكشف عن هذه الاخطاء.

ولم يرغب سحاب بتقديم شكوى رسمية ضد التحكيم، لقناعته بعدم اتخاذ إجراءات مؤثرة، وغالبا ما تكتفي دائرة الحكام، بفرض عقوبة على الحكم.

العربي يعين الظواهرة مدربا لفريق الكرة

قررت إدارة النادي العربي، تعيين نايف الظواهرة مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدير الفني أحمد صبح الذي استقال من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق بدوري الدرجة الأولى.

وأعلن العربي قبول استقالة صبح ومدرب الحراس محمد بدارنة، والمدير الإداري محمد بكار، قبل أن يتم تعيين معتصم عبدالله مديرا إداريا للفريق.

ولم ينجح العربي حتى يوم أمس، بتعيين مدرب لحراس المرمى، بسبب غياب الخيارات المناسبة، على أمل الاتفاق مع مدرب حراس جديد.

ويعاني فريق العربي من حالة من عدم الاستقرار في النتائج بدوري الأولى، ما جعله يحتل مركزا متأخرا في الترتيب، ما يقلص من حظوظ الفريق بالمنافسة على الصعود لدوري المحترفين.

العجلوني ينجز معاملة استئناف قرار “التأديبية”

قدم رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، استئنافا رسميا ضد قرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، المتعلق برفض شكوى النادي على البروتوكول الصحي، الذي تم تطبيقه في مباراة الصريح والوحدات بالدوري.

وقام العجلوني بدفع 500 دينار رسوم الاستئناف، بانتظار القرار الرسمي.

الملفت في تقديم الاستئناف، أن العجلوني لم يتمكن من دخول مقر الاتحاد، بسبب الإجراءات المشددة، حيث أنجز المعاملة وهو يقف على باب مقر الاتحاد، حيث كان الموظف المعني يخرج لملاقاته، وإنجاز خطوات الاستئناف أولا بأول.

كواليس النجوم

• نجوم كرة قدم معروفون في الأندية المحلية، ممن يحملون مسميات عمال نظافة ومراسلين في المؤسسات التي يعملون فيها، بدؤوا يعانون من ظروف عملهم الذي يكلفهم بأعمال تتوافق مع مسمياتهم.. إدارات عدد من الأندية، بدأت اتصالاتها مع المسؤولين، لضمان تفريغ لاعبيها الذين رفعوا من وتيرة تذمرهم بسبب أجواء عمل لم يعيشوها في حياتهم، طيلة فترات خدمتهم.

• دورية شرطة تتواجد خلال تدريبات فريق الفيصلي، خوفا من تواجد الجماهير الغاضبة من فريقها بسبب النتائج والأداء.. الفيصلي قام بنقل تدريب الفريق يوم أمس من ملعب إلى آخر، خوفا من الاحتكاك مع الجماهير التي تطالب بتصويب الأوضاع، وإعادة الفريق إلى طريقه الصحيح.

• نادي السلط أعلن أن نتائج فحص كورونا، للاعبي فريق كرة القدم، جاءت سلبية، وبالتالي اكتمال الصفوف في المباراة المقبلة أمام الرمثا.

• لاعب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف أن إدارة ناديه تحاول بشتى الطرق، البحث عن مخالفات للاعبين المحليين والأجانب، لاتخاذها كذريعة لايقاع عقوبات وخصومات مالية، تساعد النادي على تجاوز أزمته المالية.

• جمهور الفيصلي لم يقتنع في بيان إدارة النادي الذي يشير إلى استقالة المدير الإداري سليمان العساف، مشيرا إلى أن العساف طلب منه تقديم استقالته، ما يعني إقالته، على خلفية بعض المنشورات.. جمهور الفيصلي الغاضب يواصل مطالبته بانقاذ النادي واعتبر بعض المشجعين أن الخطوة الصحيحة حاليا لا تتمثل في محاربة الإدارة، بقدر ما تتطلب توحيد جهود الجميع لاعادة الفريق إلى المسار الصحيح فيما تبقى من مباريات ومن ثم التفكير في خطوات آخرى، لضمان عدم تكرار ذلك في المواسم المقبلة. وكان الفيصلي أعلن تعيين ثامر العدوان مديرا إداريا للفريق.

• إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشفت عن معاناة الفريق من تداعيات الانتخابات النيابية التي جرت يوم 10 الشهر الحالي.. الإدارة لم تفصح عن تفاصيل التأثيرات، واكتفت بالإشارة إلى حرب باردة تشن على النادي وعدد من اللاعبين بسبب نتائج الانتخابات.. الإدارة أكدت أنها وخلال الحملات الانتخابية، طلبت من لاعبيها عدم إعلان تأييدهم لمرشحين معينين، وعدم التدخل علنا في الشؤون الانتخابية، والتفرغ فقط لمباريات دوري المحترفين.

لاعب الفيصلي براء مرعي – (ارشيفية)

دورية شرطة تحرس تدريب الفيصلي أمس – (من المصدر)

أربعة من نجوم الحسين اربد خلال حفل الشواء أمس – (من المصدر)