فيتال في تايلاند.. ذيابات يجري عملية.. الترك يطلب ملعبا عشبيا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

فيتال في تايلاند

ينتظر أن يصل اليوم إلى تايلند، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركلمانز، لمتابعة المنتخب الأولمبي في مبارياته بنهائيات آسيا التي انطلقت أول من أمس.

ويخوض المنتخب الأولمبي اليوم، أولى مبارياته في البطولة بلقاء منتخب كوريا الشمالية، قبل أن يلتقي يوم 13 الحالي نظيره الفيتنامي، ويختتم مشواره في المجموعة الرابعة بلقاء منتخب الإمارات يوم 16 الحالي.

ويهدف فيتال من هذه الزيارة، الوقوف على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي في البطولة، أملا في اختيار عدد منهم للمنتخب الأول في المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ذيابات يجري عملية في قطر

خضع لاعب فريق الرمثا لكرة القدم صهيب ذيابات، لعملية في القناة المغبنية، أجريت له في مركز سبيتار الطبي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتواجد اللاعب منذ فترة في قطر؛ حيث خضع لفحوصات طبية، كشفت عن حاجته لعملية، جرت أمس بنجاح.

وحرص نجوم الكرة الأردنية؛ مدربين ولاعبين، المتواجدين في قطر، على زيارة اللاعب في المستشفى والاطمئنان على أوضاعه وصحته، وسيخضع اللاعب لفترة تأهيل، قبل التحاقه بتدريبات فريقه.

“البصمة” حاضرة في تدريبات الرمثا

بدأ لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، بتطبيق “البصمة” في تدريباتهم، وذلك لتأكيد حضورهم للتدريبات.

وتعد هذه التقنية التي انتهجها الرمثا، الأولى على مستوى الأندية الأردنية، فيما يتم تطبقها ببعض الأندية الخليجية.

وتعتمد هذه التقنية على جهاز يحمله المدير الإداري للفريق، بحيث يقوم اللاعب بوضع بصمته على الجهاز لإثبات حضوره، تمهيدا لإحصاء عملية الحضور والغياب للاعبين الذين يعتبرون محترفين.

إلى ذلك، يبحث فريق الرمثا لكرة القدم، عن معسكر تدريبي محلي، بعد تضاؤل فرص إقامة معسكر خارجي في الإمارات.

وطلب المدير الفني لفريق الرمثا عيسى الترك، من الإدارة العمل على تأمين معسكر في عمان أو العقبة، شريطة التدرب على ملعب من العشب الطبيعي، بانتظار جهود الإدارة في تأمين المعسكر.

الفيصلي يدعو فريق الشرطة لحفل عشاء

وجه الفيصلي، ممثلا بعضو مجلس الإدارة الدكتور جمال الدلاهمة، الدعوة لفريق الشرطة العراقي لكرة القدم، لتناول طعام العشاء بعد غد.

وجاءت دعوة الدلاهمة خلال لقاء الفريقين الودي أول من أمس على ستاد عمان، في المباراة التي انتهت عند الدقيقة 60 بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ستاد عمان.

الفريق العراقي ثمن دعوة الفيصلي، وأبدى ترحيبه بقبولها، بانتظار التنسيق مع الجهاز الفني لتأكيد قبول العزومة أو تأجيلها.

ويقيم الشرطة معسكرا تدريبيا في الأردن، استعدادا للقاء الشباب السعودي يوم 20 الحالي، في مباراة إياب دور الثمانية، ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

انتخابات نادي الجزيرة اليوم

تجرى اليوم، انتخابات إدارة جديدة لنادي الجزيرة، بعد انتهاء فترة عمل اللجنة المؤقتة.

ويترشح لرئاسة النادي ليث حبول وسمير منصور، رغم أن الأخير أعلن أول من أمس عزمه الانسحاب من الانتخابات، بانتظار مجريات الانتخابات اليوم.

كما يترشح لعضوية الإدارة 20 عضوا يبحثون عن التواجد في مجلس الإدارة الجديد الذي تنتظره مهمة صعبة.

معان يضم نمر ويعسكر في العقبة

تعاقد نادي معان، مع اللاعب قصي نمر، لثميل فريق كرة القدم خلال منافسات أندية المحترفين في الموسم الجديد 2020.

وجاء تعاقد معان مع نمر، بعد رحيل الأخير عن فريقه السابق الرمثا.

إلى ذلك، يستعد فريق معان، للتوجه إلى مدينة العقبة غدا، لبدء معسكر تدريبي اعتبارا من بعد غد، استعدادا لمنافسات بطولة الدرع.

ويتولى السوري عماد خانكان، الإشراف الفني على فريق معان الطامح للعب دور “الحصان الأسود” في منافسات المحترفين.

مواجهات أردنية في السعودية وقطر

شهد اليومان الماضيان، مواجهات أردنية-أردنية، في منافسات الدوريين السعودي والقطري.

ففي السعودي، تعرض فريق النجوم الذي يشرف على تدريبه طاقم أردني بقيادة إسلام ذيابات، لخسارة ثقيلة أمام فريق أحد الذي يلعب في صفوفه اللاعب بهاء عبدالرحمن، بنتيجة 5-0، في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم.

وتسببت هذه الخسارة الثقيلة، في تأزيم موقف نادي النجوم الذي تعاقد مع طاقم التدريب الأردني، أملا في تحسين نتائجه.

أما في قطر، فلعب أمس فريقا الشمال الذي يضم بهاء فيصل، مع فريق المرخية الذي يحترف في صفوفه أنس بني ياسين، في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

سبستيان يلتحق بتدريبات سحاب

التحق المحترف الكرواتي سبستيان ايتش، بتدريبات فريق سحاب لكرة القدم، استعدادا لمشاركة الفريق منافسات الموسم الكروي المقبل.

ووصل اللاعب الكرواتي أمس إلى عمان، استعدادا لرحلة احتراف جديدة في الأردن، علما أن اللاعب سبق وأن احترف في فريق الوحدات.

الوحدات يلتقي الإمارات اليوم

يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم، مع فريق الإمارات الإماراتي، في مباراة ودية تقام في رأس الخيمة.

وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه الوحدات في الإمارات، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، من أبناء الجالية الأردنية في الإمارات.