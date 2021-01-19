فيتال: ما حدث للفيصلي أمر طبيعي ولكن..

عمان – الغد – أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، أن ما حدث للفيصلي في الموسم الحالي من تراجع في المستوى والأداء، واحتلال المركز الخامس بدوري المحترفين، يصنف ضمن الأمور الطبيعية التي تحدث مع جميع الفرق الكبيرة في العالم.

وقال فيتال في تصريح لـ”الغد”، إن الفرق الكبيرة في جميع انحاء العالم، تتعرض أحيانا لهزات تتسبب في تراجع مستوياتها بشكل كبير وملحوظ، وهو ما حدث مع الفيصلي، ولكن الأهم يكمن في كيفية ردة الفعل.

وأضاف: الفيصلي تراجع في الموسم الحالي بشكل لم يرض الجماهير، وهو أمر معتاد في عالم الكرة، لانه ليس بمقدور الفرق الكبيرة الحفاظ على مستوياتها طيلة الوقت، ولكن الأهم في الموضوع كيف ستكون ردة فعل الفريق للعودة في الموسم المقبل، وهنا يكمن التحدي لاثبات أن الفرق الكبيرة قادرة على العودة في أي وقت. -(أخبار النجوم)