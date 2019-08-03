عمان – الغد – يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى تسجيل فوزه الأول في مستهل مشاركته في بطولة غرب آسيا في نسختها التاسعة، والمقامة حاليا في العراق، وذلك عندما يواجه نظيره المنتخب البحريني عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد “الأحد”، على ملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل العراقية.

وخضع المنتخب الوطني أمس، إلى تدريب رئيسي على الهدف بمدينة أربيل العراقية بقيادة المدير الفني البلجيكي بوركلمانز فيتال، الذي ركز على الجوانب التكتيكية التي سيعتمد عليها في المباراة، والوقوف على التشكيلة الرئيسية التي سيدفع بها منذ صافرة البداية.

وفضلت اللجنة المنظمة عدم فتح ملعب فرنسواه حريري أمام التدريبات، للحفاظ على جاهزيته لإستقبال المباريات.

فيتال: تطلعاتنا كبيرة

أكد مدرب المنتخب الوطني، فيتال بوركلمانز، أن “النشامى” لديهم تطلعات كبيرة خلال بطولة غرب آسيا التاسعة المقامة حاليا في العراق، في ظل مساعي الفرق كافة لتحقيق اللقب.

وأضاف فيتال، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس في اربيل لمدربي منتخبات المجموعة الثانية، أن “النشامى” استعد بشكل جيد للبطولة، ويملك في قائمته وجوهاً شابة تتطلع لتقديم الاضافة المطلوبة.

وقال فيتال في رده على استفسارات وسائل الاعلام: “لا شك أن غياب اللاعبين المحترفين في الخارج سيؤثر على الفريق، لكننا اقمنا معسكراً تدريبياً ناجحاً في تركيا، ساهم في استقرار الجهاز الفني على القائمة النهائية للبطولة، ومنحنا العديد من الوجوه الشابة فرصة الإلتحاق بالمنتخب، ونحن ننتظر منهم الكثير ليقدموه رفقة النشامى”.

وتابع: “كل الفرق جاءت الى العراق من أجل الفوز باللقب، والنشامى أحد المنتخبات التي تتطلع للتتويج.. علينا أن نقدم افضل ما لدينا، وأن نمنح الفرصة للاعبين الشباب لإظهار ما لديهم من إمكانيات”.

وبشأن برنامج المنتخب بعد غرب آسيا: “سنخوض مبارة ودية امام ماليزيا في كوالالمبور نهاية الشهر الجاري، ضمن برنامج الاعداد لبدء تصفيات كأس العالم 2022 والتي تنطلق في الخامس من أيلول القادم خارج القواعد بلقاء الصين تايبيه.. كما لدينا عدة خيارات لاقامة مباراة ودية في العاشر من الشهر ذاته بالعاصمة عمان، ومنتخب باراجواي من بينها”.

وختم حديثه: “تلقيناً طلباً من نيبال لخوض لقاء الذهاب أمامهم خلال تشرين الأول القادم في الأردن، بعد أن كان مقرراً في ملعبهم، حيث وافقنا على ذلك.. كما إقتربنا من ترتيب مباراة ودية بنفس الفترة أمام سنغافورة تسبق مباراتي التصفيات”.

في المقابل، أجمع مدربو منتخبات السعودية، الكويت والبحرين، على أهمية بطولة غرب آسيا، كمحطة رئيسية ومحك قوي يسبق انطلاق تصفيات كأس العالم الشهر القادم.

الى ذلك، عُقد الاجتماع التنسيقي للمجموعة الثانية بحضور رئيس الوفد عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد يوسف الصقور ومدير المنتخب اسامة طلال، حيث استعرضت اللجنة المنظمة تعليمات البطولة وبرنامج الفعاليات الى جانب تثبيت لباس الفرق المشاركة.

وتضم قائمة النشامى للبطولة كلا من اللاعبين: أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، وليد عصام، براء مرعي، أنس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، إحسان حداد، يوسف أبو جزر، خليل بني عطية، أحمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد أبو زريق، أحمد عرسان، عبدالله العطار وحمزة الدردور.

ويتضمن جدول مباريات “النشامى” بعد لقاء البحرين، مواجهة الكويت يوم الأربعاء المقبل، على أن يختتم يوم السبت المقبل منافسات الدور الأول بلقاء السعودية، حيث تقام مباريات المجموعة على ملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل.

في المقابل، انطلقت الثلاثاء الماضي في مدينة كربلاء، منافسات المجموعة الأولى التي تضم العراق وسوريا وفلسطين واليمن ولبنان.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعة فقط الى المباراة النهائية مباشرة والتي ستقام يوم 14 الحالي في مدينة كربلاء.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023 مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل، حيث يتنافس “النشامى” ضمن المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.



وقال فيتال:” إن “النشامى” استعد بشكل جيد للبطولة، ويملك في قائمته وجوهاً شابة تتطلع لتقديم الاضافة المطلوبة”

وفي مجمل رد فيتال على استفسارات وسائل الإعلام قال :” لا شك ان غياب اللاعبين المحترفين بالخارج سيؤثر على الفريق، لكننا اقمنا معسكراً تدريبياً ناجحاً في تركيا، ساهم في استقرار الجهاز الفني على القائمة النهائية للبطولة، ومنحنا العديد من الوجوه الشابة فرصة الالتحاق بالمنتخب، ونحن ننتظر منهم الكثير ليقدموه رفقة النشامى”.واضاف:” كل الفرق جاءت الى العراق من اجل الفوز باللقب، والنشامى أحد المنتخبات التي تتطلع للتتويج.. علينا ان نقدم افضل ما لدينا، وان نمنح الفرصة للاعبين الشباب لاظهار ما لديهم من امكانيات”.

وبشأن برنامج المنتخب بعد غرب آسيا قال : “سنخوض مبارة ودية امام ماليزيا في كوالالمبور نهاية الشهر الجاري، ضمن برنامج الاعداد لبدء تصفيات كأس العالم 2022 والتي تنطلق في الخامس من ايلول القادم خارج القواعد بلقاء الصين تايبيه. كما لدينا عدة خيارات لاقامة مباراة ودية في العاشر من الشهر ذاته بالعاصمة عمان، ومنتخب باراجواي من بينها”.

وختم فيتال حديثه قائلا:” تلقيناً طلباً من نيبال لخوض لقاء الذهاب امامهم خلال تشرين اول القادم في الاردن، بعد ان كان مقرراً في ملعبهم، حيث وافقنا على ذلك.. كما اقتربنا من ترتيب مباراة ودية بنفس الفترة امام سنغافورة تسبق مباراتي التصفيات”.

وينتظر ان يجري المنتخب الوطني تدريبه الرئيسي مساء اليوم السبت على ملعب مشروع الهدف تأهباً للقاء البحرين، حيث فضلت اللجنة المنظمة عدم فتح ملعب فرنسواه حريري امام التدريبات، للحفاظ على جاهزيته لاستقبال المباريات.

وتضم قائمة النشامى للبطولة (23) لاعباً: احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، وليد عصام، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار وحمزة الدردور.

من جهة أخرى أجمع مدربو منتخبات السعودية، الكويت والبحرين، على اهمية بطولة غرب آسيا، كمحطة رئيسية ومحك قوي يسبق انطلاق تصفيات كأس العالم الشهر القادم.

الى ذلك، عُقد الاجتماع التنسيقي للمجموعة الثانية بحضور مدير المنتخب اسامة طلال، حيث استعرضت اللجنة المنظمة تعليمات البطولة وبرنامج الفعاليات الى جانب تثبيت لباس الفرق المشاركة.

كما شارك رئيس وفد المنتخب الوطني، عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد، يوسف الصقور، إلى جانب طلال، في اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة، والذي عقد مساءً لممثلي فرق المجموعة الثانية، للحديث عن ترتيبات المسابقة ومختلف التفاصيل التي تعنى بانجاح النسخة التاسعة من “غرب آسيا”.

ويتضمن جدول مباريات النشامى بعد لقاء البحرين، مواجهة الكويت الاربعاء المقبل، على ان يختتم 10 الجاري منافسات الدور الاول بلقاء السعودية، حيث تقام مباريات المجموعة على ملعب فرانسواه حريري في مدينة اربيل.

وكانت قد إنطلقت الثلاثاء الماضي في مدينة كربلاء، منافسات المجموعة الاولى التي تضم العراق وسوريا وفلسطين واليمن ولبنان.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعة فقط الى المباراة النهائية مباشرة والتي ستقام 14 الشهر الحالي في مدينة كربلاء.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 مطلع ايلول القادم، حيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.