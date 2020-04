فيتال: هدفنا تحسين التصنيف وبلوغ المونديال .. والإعلام الأردني سلبي

خالد العميري

عمان – تحدث المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز عن تجربته في تدريب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، مشيرا إلى أن حلمه يتمثل باحتلال المركز 70 على سلم تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتحقيق حلم الشارع الرياضي الأردني بالتأهل إلى كأس العالم.

وفي مقابلة اجراها موقع “voetbalnieuws” البلجيكي مع فيتال، أكد الأخير: “نحن اليوم نحتل المركز 97 في تصنيف الفيفا، وعندما بدأت المهمة كنا في المركز 119 عالميا، هدفنا الآن هو الوصول إلى المركز 70 عالميا والتأهل للمونديال، اليوم نحتاج إلى جمع 7 نقاط من المباريات الثلاث المتبقية لنا بالدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر”.

