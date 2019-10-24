فيتال وعبدالقادر يلتقيان في مباراة مغلقة.. تدريب شاطئي للفيصلاوية

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مباراة مغلقة تجمع المنتخبين الأول والأولمبي

اتفق الجهازان الفنيان للمنتخبين الأول والأولمبي بكرة القدم، على ترتيب مباراة ودية بين المنتخبين الأسبوع المقبل، في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

المباراة التي لم يتم تحديد موعدها، والمتوقع إقامتها يوم الاثنين المقبل، ستكون مغلقة أمام الحضور ووسائل الإعلام بناء على رغبة الطرفين. وتأتي هذه الخطوة بحثا عن إدخال اللاعبين في أجواء تنافسية نوعا ما، في ظل غياب المباريات الدولية الودية في هذه الأيام حتى الآن.

ويسعى مدرب المنتخب الوطني الأول فيتال بوركلمانز، ومدرب المنتخب الأولمبي أحمد عبدالقادر، للتغلب على غياب المباريات في هذه الفترة، لإجراء لقاء ودي بين المنتخبين.

ويعاني المنتخب الوطني الأول، من مشاكل في عدم القدرة على تنظيم مباريات دولية، لتعويض غياب لاعبيه عن المنافسات، في ظل غياب المنافسات المحلية، الأمر الذي انعكس سلبا على جاهزية لاعبي المنتخب.

الأولمبي يطلب المشاركة ببطولة الإمارات

طلب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، المشاركة في البطولة الدولية الودية لمنتخبات تحت سن 23، التي ستقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 13 إلى 19 من الشهر المقبل.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات هي الإمارات والسعودية والبحرين وسورية وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.

وخاطب اتحاد كرة القدم، القائمين على البطولة (الاتحاد الإماراتي وإحدى الشركات الرياضية)، لمعرفة إمكانية المشاركة في هذه البطولة. ورغم إجراء قرعة البطولة، وتحديد مواعيد المباريات، بمشاركة المنتخبات الستة المذكورة، إلا أن المنتخب أجرى اتصالاته أملا في الموافقة على إشراكه في البطولة في انتظار الرد الإماراتي.

تدريب “شاطئي” للاعبي الفيصلي

خضع لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، صباح أمس، لتدريب على الملعب الشاطئي بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني راتب العوضات.

وهدف التدريب الذي أقيم على الرمال، لرفع درجة الجاهزية البدنية والجسمانية للاعبين الذين يستعدون لمشاركات محلية وخارجية.

إلى ذلك، يواصل النادي الفيصلي، مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجهاز الفني لفريق الكرة وتكوينه، بحثا عن الاستقرار النهائي.

أدمير يطلب بطاقة انتقاله من الحسين عبر الاتحاد الكرواتي

طلب المحترف الكرواتي السابق في نادي الحسين إربد أدمير، بطاقة انتقاله الدولية من النادي، عبر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

ووفق المعلومات، فقد وجد أدمير صعوبة في مطالبة الحسين إربد بإرسال البطاقة مباشرة، بسبب وجود قضية بين الطرفين، ما دفعه للطلب من اتحاد بلاده، القيام بإجراءات رسمية لضمان الحصول على البطاقة.

وكان أدمير احترف في فريق الحسين إربد لكرة القدم في الموسم الماضي، قبل أن يغادر الفريق قبل نهاية الموسم، ويقوم برفع شكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المالية.

“الفيفا” يحول قضية محروس ضد الجزيرة تمهيدا للحكم

حول الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أول من أمس، قضية المدرب السوري نزار محروس ضد نادي الجزيرة، إلى القاضي المنفرد، تمهيدا للحكم بالقضية.

وكان محروس رفع قضية ضد الجزيرة، للمطالبة بحوالي 100 ألف دينار، بدل رواتب ومستحقات ومقدم عقد خلال الفترة التي أشرف فيها على تدريب الفريق.

وبتحول القضية، فإن الحكم في هذه القضية، يتوقع أن يكون قبل منتصف الشهر المقبل.

خسارة صادمة للجهاز الفني الأردني في السعودية

تعرض فريق النجوم الذي يدربه جهاز فني أردني، لصدمة أول من أمس، بعد الخسارة الكبيرة أمام البكيرية بنتيجة 1-7، في المباراة التي جرت ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.

ويتولى الجهاز الفني الأردني المكون من إسلام ذيابات وأنس صبرة ومحمد سنجلاوي وسلامة عيد، تدريب فريق النجوم منذ أسابيع عدة.

ويعيش فريق النجوم حاليا في دوامة الهبوط للدرجة الثانية، في ظل احتلاله المركز الأخير بالدوري.

ويرى المتابعون في السعودية، أن ذيابات ورفاقه لا يتحملون احتلال النجوم المركز الأخير، بسبب حضورهم لتدريب الفريق في وقت متأخر، وخلال سير منافسات الدوري، وبالتالي الحاجة لوقت أطول لإعادة ترتيب الفريق.