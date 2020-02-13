فيتال يبني قاعدة بيانات دقيقة لـ70 لاعبا.. جرار يشارك بدورة المحترفين الأوروبية في دبلن

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

جرار يشارك بدورة المحترفين الأوروبية في إيرلندا

سيكون المدرب العام في فريق نادي السلط لكرة القدم ناثر جرار، أول أردني يشارك في دورة التدريب الأوروبية للمحترفين “البرو”، التي تنطلق فعالياتها في مدينة دبلن الإيرلندية اعتبارا من شهر أيار (مايو) المقبل.

وتأتي مشاركة المدرب الأردني جرار، بعد مراسلات تمت بينه وبين الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، لا سيما وأن ناثر حقق جميع المتطلبات، ويملك خبرة عملية ونظرية في هذا المجال، إلى جانب خبراته الأوروبية التي كان آخرها العمل مدربا في كندا، قبل الالتحاق بنادي السلط للعمل مدربا عاما إلى جانب المدير الفني جمال أبو عابد.

نادي السلط، وفي إطار حرصه على دعم المدرب الوطني، خاطب الاتحاد الإيرلندي، لتأكيد مشاركة جرار في تدريب الفريق حاليا، وموافقته على التحاقه بهذه الدورة.

ولعب المدير الفني أبو عابد دورا مهما، في دعم ناثر جرار، والموافقة على مشاركته في هذه الدورة، وحثه على تقديم أفضل المستويات، لعكس صورة طيبة عن المدرب الأردني، إلى جانب اكتساب مزيد من الخبرات التي تنعكس حتما على الكرة الأردنية.

وفي رده على استفسارات “الغد”، أكد جرار مشاركته في هذه الدورة، مشيرا إلى أنه سيكون أول مدرب أردني يشارك في هذه الدورة المتقدمة.

ويعد ناثر جرار من المدربين الأردنيين المجتهدين؛ حيث سبق وأن خاض العديد من تجارب التدريب المحلية والخارجية، وقد سبق وأن درب في الفيصلي والأهلي ومن ثم السلط محليا، قبل التوجه إلى تجارب خارجية.

كما شارك جرار في فترات معايشة مع أندية عالمية مثل تشيلسي الإنجليزي.

فيتال يبني قاعدة بيانات دقيقة لـ70 لاعبا

يواصل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال ورفاقه، تدوين المعلومات الدقيقة عن 70 لاعبا في الأندية، ضمن قاعدة بيانات أنشأها المدرب، تهدف إلى رصد جميع اللاعبين، استعدادا لاعتماد التشكيلة التي ستواجه الكويت يوم 31 من الشهر المقبل، في اللقاء المهم بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وتشتمل قاعدة البيانات، على نماذج تظهر عدد الدقائق التي لعبها اللاعب مع ناديه، والأهداف التي سجلها، أو التي صنعها، وتفاصيل الجهد المبذول خلال اللعب، وعدد التمريرات المقطوعة، والمراكز التي لعب بها لاعب المنتخب، وما شابه من معلومات.

ويأتي تزويد قاعدة البيانات بهذه المعلومات، بجهد من الجهاز الفني الذي يضم إلى جانب فيتال كلا من البلجيكي ستيفان، والمساعد أحمد هايل، ومدرب اللياقة كريم مالوش، ومدرب الحراس السلوفيني اليكس فينسل، إلى جانب جهد إداري في الرصد.

اللاعب محمد الزعبي يصل إلى مطار الدوحة أمس – (من المصدر)



ووفق المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، فإن فيتال يتابع فعليا جميع الأندية الأردنية في مشاركاتها المحلية الخارجية، من خلال رصد المباريات التي تبث على الهواء مباشرة أو متابعتها مسجلة، يساعده على ذلك الجهاز الفني الذي يقوم في النهاية بإدخال كل معلومة إلى قاعدة البيانات، بهدف البدء في تقليص العدد عند دعوة المنتخب للتجمع في الثلث الأخير من الشهر المقبل.

الزعبي يصل قطر للعلاج

وصل لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم محمد وائل الزعبي، إلى قطر أمس، استعدادا لخوض مرحلة علاج في مركز سبيتار الطبي في الدوحة.

ويتلقى الزعبي العلاج على نفقة الاتحاد القطري لكرة القدم، بناء على اتفاقية وقعت العام 2018 بين الاتحادين الأردني والقطري. وكان المدرب الأردني أحمد الدرزي الذي يعمل في الدائرة الفنية بالاتحاد القطري، في استقبال الزعبي، في انتظار بدء جلسات العلاج.

مدربون في مركز الواعدين يشتكون تأخر رواتبهم أكثر من عام

شكا عدد من المدربين المحليين العاملين في مراكز الواعدين في اتحاد الكرة، من عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية منذ أكثر من عام، مطالبين الاتحاد بسرعة الإفراج عن مستحقاتهم.

وناشد المدربون الأمين العام الجديد سمر نصار، بإعارة هذا الملف أهمية كبيرة، كون ما يحدث لا يليق باتحاد بمستوى الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وتساءل المدربون، في حديثهم لـ”الغد”، عن أسباب انتظام الاتحاد في صرف رواتب المدير الفني لمراكز الوعدين الهولندي اليكس، الذي يحصل على راتب مرتفع يفوق مجموع رواتب المدربين المحليين.

لارسن يصل وتوقعات بتغييرات في التحكيم

ينتظر أن يكون المستشار الدنماركي في اتحاد كرة القدم لارسن، وصل إلى عمان أمس، لافتتاح ورشتي عمل للحكام لغير المحترفين خلال اليومين المقبلين.

ويعمل لارسن مستشارا للتحكيم في اتحاد الكرة ضمن عقد يمنحه الحصول على 200 دولار في كل يوم يتواجد فيه في الأردن. ويعيش التحكيم حاليا حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تراجع مستوى التحكيم بشكل ملحوظ، وتصاعد التوتر بين الحكام ومسؤولي التحكيم، ما دفع البعض للتنبؤ بتغييرات مقبلة في دائرة التحكيم.

وتمنى عدد من الحكام على الأمين العام الجديد للاتحاد سمر نصار، ألا تكتفي بسماع وجهة نظر مسؤولي التحكيم في الاتحاد، بل عليها الاستماع لوجهات النظر الأخرى، للوصول إلى قرار يصب في مصلحة التحكيم الأردني. ويتردد حاليا العديد من الأسماء التي من الممكن الاستعانة بها في الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الدوري، أملا في إعادة التحكيم إلى المسار الصحيح وفق ما تتمناه الأندية التي انتقدت مستوى التحكيم في بطولة الدرع وقبلها بطولة الشيخ سلطان العدوان.

تأخير إجباري لطاقم حكام أردني في أربيل

اضطر طاقم حكام أردني مكون من أحمد فيصل وعبدالرحمن عقل ومحمود ظاهر، للتأخر نحو يومين في مدينة أربيل العراقية، بسبب ظروف الطيران. وتواجد طاقم التحكيم الأردني في أربيل، لإدارة مباراة بدوري أبطال آسيا، قبل أن يتفاجأ بظروف إجبارية أخرت حركة الطيران، ما أجبرهم على الاستمرار في المكوث حتى أول من أمس.

مهمة آسيوية للحكم عرفة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي الأردني محمد عرفة، للمشاركة في إدارة مباراة مزايا سبورت المالديفي وبنغلور الهندي ضمن الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الآسيوي 2020. وتمت إناطة مهمة الحكم الرابع لـعرفة، في اللقاء الذي سيقام يوم 19 الحالي في المالديف، ويديره طاقم حكام من الإامارات.