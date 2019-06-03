فيتال: يجب أن نقدم أفضل ما لدينا للوصول إلى “قطر 2022”

محمد عمّار

عمان – واصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته، وأجرى أول من أمس على ستاد عمان، حصة تدريبية بمشاركة كافة اللاعبين المختارين، تحضيرا لمباراة سلوفاكيا والمقررة يوم الجمعة 7 حزيران (يونيو) الحالي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، والعودة الى عمان لملاقاة المنتخب الاندونيسي يوم الثلاثاء 11 الحالي، في اطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركته في تصفيات مونديال قطر 2022.

وأشرف المدير الفني للمنتخب فيتال على تدريبات المنتخب، قبل السفر إلى براتيسلافا يوم غد الاربعاء، بعد أن كان قد أجرى تدريبات أخرى مساء أمس.

وكان المدير الفني فيتال التقى مع لاعبي المنتخب الأولمبي والمدير الفني احمد عبدالقادر، على هامش تدريب أول من أمس، حيث شدد على أهمية المرحلة المقبلة، وضمان الاهتمام بالفئات العمرية، خصوصا الأولمبي الذي سيكون تحت منظاره ومتابعته، لضمان رفد المنتخب الوطني بالوجوه الجديدة، مشيدا بالدور المحوري الذي يوليه الإتحاد والاهتمام بالفئات العمرية، لضمان مسألة الاحلال والتبديل في صفوف المنتخب الأول، وضمن خيارات إضافية للمنتخب.

وأشار فيتال إلى تواجد عدد من لاعبي المنتخب الاولمبي ضمن القائمة المستدعاه لصفوف المنتخب الاول، مؤكدا الاهمية القصوى التي يوليها للمنتخب الاولمبي، ومواصلة الاتصال بالمدير الفني احمد عبدالقادر للمراحل التدريبية، مؤكدا أن المنتخب الاولمبي هو عبارة عن نواة للمنتخب الوطني الأول، معبرا عن سعادته عن تأهل المنتخب الاولمبي للنهائيات الآسيوية، والجهود الكبيرة التي يوليها المدير الفني للمنتخب الاولمبي عبدالقادر لرحلة التحضيرات للنهائيات الآسيوية.

عبدالقادر: تمثيل النشامى حلم

بدوره، ثمن عبد القادر مساعي الجهاز الفني للمنتخب الأول نحو تعزيز ثقة لاعبي “الاولمبي”، ومتابعته الدائمة للوجوه الشابة، وحثهم على تقديم الأفضل لتمثيل النشامى مستقبلا.

وأضاف مدرب “الاولمبي”: تمثيل النشامى حلم جميع اللاعبين، لكنه يتطلب عملا متواصلا وتقديم الأفضل سواء مع الأندية أو منتخبات الفئات العمرية.. المرحلة المقبلة بالغة الأهمية وتتضمن تصفيات كأس العالم 2022، الى جانب النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما، وعلينا ان نعمل سويا لتحقيق كافة الاهداف التي وضعها الاتحاد للمنتخبات الوطنية.

جدول مزدحم

وفي حديثه للإعلام، قدم فيتال التهنئة والتبريك للنادي الفيصلي بمناسبة فوزه بلقبي الدوري والكأس، اشار فيتال إلى قبوله بقرار الاتحاد بتأجيل منافسات الدوري إلى شهر شباط (فبراير) المقبل، رغم أن اقامة الدوري ستمنحه الكثير من الاشارات عن لاعبي مميزين، بيد انه يحترم قرار الاتحاد، في اطار تحضيرات المنتخب لبطولة غرب آسيا والمقررة في شهر آب (اغسطس) المقبل، الى جانب استهلالية المنتخب لتحضيراته في تصفيات آسيا نحو مونديال قطر 2022، وان هناك برنامج مزدحم، في اشارة الى سلسلة من المباريات الودية للمنتخب الأول، ومحاولات دؤوبة للوصول لأول مرة الى مونديال قطر 2022.

وعبر فيتال عن قناعته التامة بلاعبي المنتخب الذين تم استدعاؤهم، وانهم الافضل من خلال متابعته والجهاز الفني المساعد لكافة مباريات الدوري والكأس.

جديدا المنتخب

لاعبا نادي الرمثا محمد أبو زريق ولاعب الفيصلي عمر هاني، وكلاهما ضمن صفوف المنتخب الاولمبي؛ عبرا عن سعادتهما الغامرة بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني الاول، وقناعة المدير الفني بمستواهما الفني والبدني، وانهما سيعملان مع بقية لاعبي المنتخب لافضل تمثيل في صفوف المنتخبين الأول والاولمبي، وسيعملان بكل قوة بأن يكونا عند حسن ظن المدير الفني فيتال، مقدرين جهود المدير الفني للمنتخب الاولمبي احمد عبدالقادر والمستوى المميز الذين وصلا اليه.

تشكيلة المنتخب

وكان المدير الفني للمنتخب؛ البلجيكي فيتال قد وقع اختياره على 26 لاعبا، حيث خضع المنتخب لحصة تدريبية بدنية وتكتيكية، فيما سيرفع المنتخب من تدريباته في الحصة التي سيقيمها على ذات الملعب، حيث سيكون قد خضع لاعبو الفيصلي والرمثا إلى استراحة إضافية عقب مباراة نهائي الكأس، وشارك في التدريبات كل من: عامر شفيع، احمد عبدالستار، معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، مهند خيرالله، براء مرعي، طارق خطاب، سليم عبيد، احمد الصغير، فراس شلباية، سالم العجالين، يزن العرب، خليل بني عطية، بهاء عبدالرحمن، احمد سمير، احسان حداد، موسى التعمري، ياسين البخيت، احمد عرسان، محمد ابو زريق، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، مصعب اللحام، عمر هاني، حمزة الدردور وبهاء فيصل.