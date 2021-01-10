فيتال يختار تشكيلته.. “فيصلاوية” انتهت عقودهم.. الاتحاد يبرق للجزيرة بشأن شلباية وجابر

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

فيتال يعود ويستعد لإعلان تشكيلة النشامى

ينتظر أن يعود المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز إلى عمان اليوم، بعد رحلة طويلة قضاها في بلجيكا لأسباب عائلية، وظروف أعياد الميلاد ورأس السنة.

فيتال الذي غاب عن المملكة منذ حوالي شهرين، يستعد لمباشرة عمله في اتحاد الكرة، استعدادا لمعسكر منتخب النشامى المقبل في دبي الذي يقام خلال الفترة من 20 كانون الثاني (يناير) الحالي إلى 16 شباط (فبراير) المقبل.

وتشير المعلومات أن فيتال انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي باتت جاهزة للظهور أمام وسائل الإعلام في الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد فيتال للكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني خلال اليومين المقبلين استعدادا لإجراءات ما قبل معسكر دبي.

ووفق الخطوات المتوقعة، فان فيتال سيعلن تشكيلة المنتخب خلال اليومين المقبلين، قبل أن يتم تحديد مطلع الأسبوع المقبل لاجراء فحوصات كورونا للاعبين المختارين، تمهيدا لرحلة دبي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم، يستعد لمباراة ودية مع نظيره العُماني يوم 19 آذار (مارس) ومن ثم مباراة أمام لبنان في دبي، قبل التوجه الكويت للقاء منتخبها يوم 30 من نفس الشهر في اللقاء المهم.

أبرز نجوم الفيصلي المنتهية عقودهم مع النادي

بات عدد من نجوم فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، في طريقهم للرحيل عن الفريق في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الكروي الحالي.

ويستعد هؤلاء النجوم للرحيل عن القلعة الزرقاء، في حال لم يتم تجديد عقودهم.

ووفق المعلومات فإن أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي معتز ياسين ويزيد أبو ليلى وغيث السرحان وابراهيم دلدوم واحسان حداد وعدي زهران والمحترفين الثلاثة الليبي أكرم الزوي والسنغالي دومنيك ميندي والأرجنتيني فاسكيز.

ويحتاج الفيصلي في المرحلة المقبلة، لاعادة ترتيب أوراقه، أملا في عودة قوية في الموسم الكروي المقبل، بعد انتكاسة الموسم الحالي الذي يعتبر من المواسم السيئة للفريق.

“الكرة” يبرق للجزيرة بشأن مستحقات شلباية وجابر وخميس

ارسل اتحاد كرة القدم خطابا لنادي الجزيرة، لابلاغه بالعقوبات المالية التي فرضتها لجنة أوضاع اللاعبين على النادي، بناء على شكاوى سابقة من لاعبين ومعالجين في الفريق.

وابلغ اتحاد الكرة نادي الجزيرة، بأن لجنة أوضاع اللاعبين، حكمت للاعب السابق في الجزيرة فراس شلباية بمبلغ 15 ألف دينار، كما حكمت للاعب السابق زيد جابر بمبلغ 3 آلاف دينار، إلى جانب الحكم للمعالج السابق إبراهيم خميس بمبلغ 5500 دينار.

ويعاني نادي الجزيرة من ارتفاع في عدد الشكاوى المرفوعة ضده، من قبل لاعبين ومدربين سابقين، الأمر الذي تسبب في تأزيم موقفه المالي.

غطاشة يصل السعودية للتوقيع لفريق أحد

وصل اللاعب الأردني فارس غطاشة الذي يلعب في نادي معان، إلى السعودية، لتوقيع عقد احترافي مع نادي أحد السعودي “الدرجة الأول”.

ووصل غطاشة برفقة وكيل أعمال اللاعبين خالد سلطان، الذي قام بترتيب صفقة الاحتراف.

ووافق فريق معان على فسخ عقد غطاشة قبل انتهاء دوري المحترفين لكرة القدم، لاتاحة المجال أمام اللاعب لخوض فرصة الاحتراف.

غطاشة الذي يلعب في صفوف معان كلاعب معار من نادي اليرموك، تلقى ايضا دعما من نادي اليرموك الذي وافق على تسهيل مهمته لخوض تجربة الاحتراف.

وينتظر أن يكون اللاعب التقى مساء أمس إدارة نادي أحد، لتوقيع عقد الاحتراف بشكل رسمي.

السلط يكافئ لاعبيه بـ100 دينار

صرف نادي السلط مبلغ 100 دينار لكل لاعب من لاعبي فريق كرة القدم، مكافأة الفوز الذي تحقق أخيرا على فريق الفيصلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين بدوري المحترفين.

وجاءت هذه المكافأة تقديرا للاعبين لما يقدمونه من مستويات فنية جيدة، خاصة في المباريات الأخيرة، الأمر الذي جعل الفريق منافسا قويا على مركز متقدم بالدوري.

كما ساهم الفوز الأخير في رفع معنويات محبي السلط، الذين يأملون بمشاركة إيجابية للفريق في كأس الاتحاد الآسيوي في النسخة المقبلة.

السلط يأمل بدوره أن ينشط محبو النادي في تقديم الدعم للفريق، لظهور تاريخي مشرف في بطولة الكأس الآسيوية.

الترك يعود بعد زيارة طويلة لأميركا

ينتظر أن يكون المدرب الوطني لكرة القدم عيسى الترك، عاد ليلة أمس الأحد إلى عمان، قادما من الولايات المتحدة الأميركية، بعد زيارة خاصة وعائلية طويلة استمرت لعدة أشهر.

واستثمر الترك عدم ارتباطه بالتدريب مع الأندية المحلية، بعد استقالته من تدريب الرمثا، ليجد الفرصة مؤاتية للقيام بزيارة أميركا بضيافة ولديه.

وتفيد المعلومات أن أندية محلية ترصد الترك في المرحلة المقبلة، على أمل اقناعه بقيادة فرقها خلال الموسم الكروي المقبل.

النائب المحارمة يتكفل بعلاج لاعب بالجزيرة

تكفل النائب محمد المحارمة رئيس نادي الجزيرة السابق، بعلاج لاعب فريق سن 17 بنادي الجزيرة لكرة القدم خلدون صبرة، الذي تعرض لكسر اثناء التدريبات. واحتاج اللاعب لعملية وصلت تكلفتها تقريبا إلى 1400 دينار، تكفل بها المحارمة، في لفتة أكدت عطاء هذه الشخصية الرياضية.

ووجه الجزيرة الشكر والتقدير للمحارمة على هذه اللفتة، معتبرا أن مواصلة مساندته للنادي رغم خروجه من الإدارة، ما هو إلا دليل على حبه ودعمه للجزيرة.

يشار إلى أن المحارمة نجح في دخول قبة البرلمان كنائب، بعد أن نجح في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا.

عكوبة يغادر للسعودية

يغادر المحاضر الدولي والآسيوية زياد عكوبة عمان فجر اليوم الاثنين، متوجها إلى مدينة الأحساء السعودية، لاستئناف عمله محاضرا في دورات تدريب آسيوية تعقد في عدة مدن سعودية.

ويعمل عكوبة والمحاضر الآسيوي وليد فطافطة مع الجهات السعودية، في الإشراف على عدد من الدورات التدريبية الآسيوية.

وينتظر أن يغادر فطافطة عمان متوجها إلى السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستئناف عمله ايضا في السعودية.

لاعبة بنادي الحسين تأمل باحتراف خارجي لافت

كشف المدير الفني لفريق الحسين إربد للسيدات لكرة القدم عدي البطاينة، عن الأمل بحصول نجمة الفريق ميرنا طبيشات، على فرصة احتراف خارجية ، في ظل مستواها الفني المميز.

وأشار البطاينة في تصريح لـ”الغد” أن مراسلات رسمية جرت بين اللاعبة وأحد الأندية الخارجية، بشأن اختبارها بعد أن ابدى النادي اعجابه بالمستوى الفني الجيد الذي ظهرت عليه ميرنا في الفيديوهات المرسلة للنادي الخارجي.

وحصلت “الغد” على نسخة من المخاطبات الرسمية مع اللاعبة، بانتظار المضي قدما في خطوات الاحتراف في حال سارت الأمور بشكل جيد. وبين البطاينة أن اللاعبة قادرة على الاحتراف، في ظل تطورها المستمر، وفي حال حصلت على فرصة مناسبة لاثبات قدرتها على التميز داخل المستطيل الأخضر.

كواليس النجوم

• المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم إسلام ذيابات، لم يستطع الوقوف خلال تنفيذ لاعبه أحمد أبو جادو ركلة الجزاء أمام فريق شباب الأردن أول من أمس، نتيجة الشد العصبي وأهمية المباراة التي انتهت بفوز سحاب بنتيجة 1-0.. ذيابات أكد أن قدميه لم تحملانه، واضطر للجلوس على الأرض لحظة تنفيذ الركلة.. ذيابات وبعد المباراة تناول أدوية الصداع، قبل أن يعطيه الطبيب “أسبرين”، نتيجة الشد العصبي الذي لازم المدرب خلال المباراة.

• تلقى عدد كبير من نجوم الكرة المحلية، عروضا من أندية محلية أخرى، في ظل انتهاء عقودهم رسميا مع أنديتهم بنهاية الموسم الكروي الحالي.. نجوم معروفون كشفوا عن مفاوضات من أكثر من ناد محلي، للتعاقد معهم في الموسم الكروي المقبل.

• لاعبو فريق السلط لكرة القدم، وزعوا أكثر من 100 قميص للنادي، على جماهير الفريق التي حضرت التدريب الأول بعد الفوز على الفيصلي.. الإدارة أوعزت للاعبين بتوزيع قمصان النادي، في اطار سياسة البحث عن رفع شعبية الفريق داخل مدينة السلط وخارجها.. إدارة السلط تبحث عن توفير قاعدة جماهيرية كبيرة للفريق الذي يحقق نتائج جيدة في دوري المحترفين.

• متابعون ومحبون لنادي الوحدات، يرون أن الفرصة مواتية الآن أمام عشاق وداعمي الفريق، لتوفير الدعم المادي الكبير والمطلوب، لتعزيز صفوف الفريق وتوفير كافة متطلباته قبل مشاركته التاريخية في دوري أبطال آسيا.

• نادي الجزيرة أكد أنه يقوم بمفاتحة الجهاز الفني لتجديد عقودهم في الموسم المقبل.. الجزيرة يسعى جاهدا أيضا لاقناع لاعبيه بالاستمرار مع الفريق، في ظل عدم مقدرته على تسجيل لاعبين جدد بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

• تحسن كبير طرأ على إصابة حارس مرمى فريق الفيصلي معتز ياسين، الذي تعرض لكسر في الوجه، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق السلط.. معتز خضع في اليوم التالي للمباراة، لعملية تكللت بالنجاح، قبل أن يغادر المستشفى في نفس اليوم.

• لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، طالبوا لجنة أوضاع اللاعبين من خلال “الغد”، بضرورة البت في قضاياهم المرفوعة ضد أندية، والتي مضى على بعضها أكثر من عام ونصف العام دون البت فيها… أحد النجوم المعروفين طالب لجنة أوضاع اللاعبين بتفسير عدم البت في قضيته المرفوعة منذ أكثر من عام ونصف العام، متمنيا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة صدور أحكام بقضيته وقضايا زملاء له تقدموا بشكاوى منذ فترة طويلة.

• جلسة تقييم لحكام دوري المحترفين لكرة القدم، التي عقدت قبل 3 أيام، تم فيها عرض حوالي 12 حالة خلال التقييم الذي جرى عن بعد… عوني حسونة واسماعيل الحافي والمستشار التحكيمي لارسن، شاركوا في التقييم الذي جرى عبر “الزووم”.

• أكثر من ناد في مصاف أندية المحترفين لكرة القدم، يشهد انقساما بشأن هوية المدير الفني الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

• وكيل أعمال لاعبين، كشف أن أكثر من ثلث لاعبي كرة القدم في دوري المحترفين الأردني، يبحثون عن فرص احتراف خارجية، مشيرا إلى أنه يتلقى بشكل مستمر سيرا ذاتية للاعبين محليين من أجل ترويجهم خارجيا أملا بفرص احتراف، وكشف عن نقطة مهمة، تفيد أن اللاعب الأردني يتوقع موسما أكثر سوء للأندية المحلية على الصعيد المالي.

• عدم استقرار اتحاد الكرة على الجهاز الفني لمنتخب تحت سن 17 للسيدات، أثار حفيظة عدد من اللاعبات اللواتي طالبن بالاستقرار في الجهاز الفني… الاتحاد وعد لاعبات سن 17 بمدرب جديد دون تعيينه حتى الآن، وبالتالي الاستمرار مع مدرب مؤقت.

• محترف أجنبي في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يحاول اقناع زميل له، بمساعدته في البحث عن فرصة احتراف جديدة في الأردن ولكن في فريق آخر.. المستوى الفني للمحترف الأجنبي تراجع بشكل ملحوظ في الموسم الحالي.

• إدارة نادي سحاب ينتظر أن تكون قد وزعت مساء أمس مكافآت مالية على لاعبي فريق كرة القدم، بمناسبة الفوز الثمين الذي تحقق على شباب الأردن بالدوري، وأحيا آمال الفريق بالحفاظ على مقعده بدوري المحترفين رغم صعوبة المهمة.