فيتال يركز على الجانب التكتيكي في تدريبات المنتخب – صور

عمان – الغد – صعّد المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء تايبيه الصينية عند الساعة السادسةمساء بعد غدٍ الثلاثاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

واجرى المنتخب تدريباً مساء اليوم الاحدعلى ملعب خريبة السوق، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة (25) لاعباً، ركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجمل التكتيكية.

في المقابل، يعقد عند الثانية عصر غد الاثنين، الاجتماع الفني للقاء، بحضور مدير المنتخب اسامة طلال، قبل ان يظهر مدرب النشامى في المؤتمر الصحفي عند الساعة الثالثة والنصف في المركز الاعلامي لستاد الملك عبدالله، ليتبعه التدريب الرئيسي عند الرابعة مساء.

في ذات الاتجاه، يعقد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب تايبيه الصينية عند الساعة الخامسة والنصف مساء غد في المركز الاعلامي، قبل ان يبدأ التدريب الرئيسي عند السادسة.

يذكر ان قائمة النشامى للقاء تايبيه، تضم (25) لاعباً، مع اصابة محمد الدميري في مباراة استراليا الخميس الماضي، وهم: عامر شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، انس بني ياسين، براء مرعي، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، احسان حداد، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، احمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار، بهاء فيصل ويوسف الرواشدة.

ويحتل النشامى وصافة المجموعة، برصيد (7) نقاط، وبالشراكة مع الكويت، فيما تتصدر استراليا الترتيب بـ12 نقطة، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، ومنتخب تايبيه اخيراً بلا نقاط.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.