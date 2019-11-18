فيتال يعتذر بعد الإساءة لصحفي أردني – فيديو

خالد العميري

عمان – قدم البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اعتذاره عن تصرفه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة “النشامى” أمام أستراليا بهدف نظيف، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأكد فيتال في المؤتمر الصحفي الخاص اليوم الإثنين والذي يسبق مواجهة المنتخب الوطني مع الصين تايبيه، على أن تصرفه الأخير جاء بعد شعوره بالاحباط من الخسارة غير المستحقة أمام الكنغر الأسترالي.

وكان المدرب فيتال رد على احد الاعلاميين الرياضيين سأله، في المؤتمر الصحفي السابق بعد خسارة “النشامى” أمام أستراليا، “هل حان وقت وداع فيتال للمنتخب؟”، بقوله “سؤال غبي”، الأمر الذي أثار حفيظة الإعلاميين، فقرر بعضهم الانسحاب من المؤتمر.

وأشار فيتال إلى أن المنتخب سيحاول ترجمة كل فرصة إلى هدف أمام الصين تايبيه، لافتاً إلى صعوبة المباراة في ظل الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الأخير أمام الكويت بالجولة الخامسة من التصفيات (9-0).