فيتال يناشد الجماهير بالوقوف خلف “النشامى”

خالد العميري

عمان – ناشد البلجيكي فيتال بوركلمانس المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الجماهير الأردنية بالوقوف خلف النشامى لمؤازرته في مباراته المهمة أمام الكويت يوم غد الخميس، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفي مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النشامى مع الكويت، أكد فيتال على معرفته الجيدة بحرص الشعب الأردني على مساندة المنتخب الوطني ودعمه من المدرجات، مشيراً : “تحضرنا جيداً لهذه المباراة، انا اؤمن بقدرات اللاعبين واعلم ماذا سيفعلوا”.



وطالب فيتال الجماهير الأردنية بالابتعاد عن الأمور التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، لافتاً إلى استمراره في منصبه على رأس الجهاز الفني للنشامى بغض النظر عن نتيجة مباراة الكويت، التي يتمناها إيجابية.

بدوره، دعا الحارس عامر شفيع، جماهير النشامى بالوقوف خلف اللاعبين، بقوله: “مباراة مهمة للأردن وعزيمتنا عالية، نتمنى أن يكون الفوز حليفنا بدعم جماهيرنا”.

وأتم: “الكويت منتخب قوي، لكننا نمتلك الروح والارادة لإسعاد الجماهير وتقديم أداء يليق بسمعة الكرة الاردنية”.