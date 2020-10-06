فيتال يهاتف مرعي والمنتخب يعرض اخضاعه لعملية بقطر

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اجرى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، اتصالا مع مدافع الفيصلي براء مرعي، للإطمئنان على أحواله، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وتمنى فيتال للاعب العودة السريعة إلى الملاعب، في مشهد ساهم في رفع معنويات براء الذي يقدم مستويات فنية متميزة بالدوري.

وتشير المعلومات، إلى أن اتحاد كرة القدم عرض على براء ارساله لاجراء العملية في مركز سبيتار الطبي في قطر، ولكن اللاعب تردد في ذلك، بسبب الحاجة لوقت طويل قد يصل لعدة اسابيع، لاتمام اجراءات السفر، وبالتالي اجراء العملية في عمان يوم غد.

لاعبو الوحدات وسحاب المصابون بكورونا يلجؤون لفحص خاص

فضل عدد من لاعبي فريقي الوحدات وسحاب، ممن كشفت فحوصات وزارة الصحة، اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، اللجوء إلى اجراء فحص جديد خاص على نفقتهم، للتأكد من اصابتهم بالفيروس.

وجاءت هذه الخطوة، بسبب عدم ظهور أي أعراض عليهم، ما جعلهم يشكون في نتائج المختبر، وبالتالي اللجوء إلى اجراء فحص جديد.