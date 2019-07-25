عمان – الغد – خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراة ودية تدريبية أمام أحد الاندية المحلية في تركيا، وضعت الجهاز الفني امام المستوى العام للجاهزية، قبيل المشاركة مطلع الشهر المقبل في بطولة غرب آسيا التاسعة بالعراق.

ومنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي فيتال بوركلمانز، الفرصة لـ (20) لاعباً من قائمة الـ26 المتواجدة حالياً في معسكر اسطنبول، للمشاركة في اللقاء التدريبي الذي جرى على الملعب الفرعي لاستاد “اتاتورك الاولمبي”، بانتظار خوض مواجهة قوية يوم الاحد المقبل امام فريق باشاك شاهير، وصيف الدوري التركي الموسم الماضي.

وتتواصل تدريبات النشامى في اسطنبول حتى مساء الاثنين المقبل، قبل العودة الى العاصمة عمان يوم 30 تموز (يوليو) الحالي، مع تقليص قائمة اللاعبين الى (23)، ثم التوجه بعد ذلك في 2 آب (اغسطس) المقبل الى اربيل للمشاركة في البطولة.

يذكر ان “النشامى” جاء على رأس المجموعة الثانية في “غرب آسيا” الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف، ويستهل “النشامى” مشواره بالبطولة يوم 4 آب (اغسطس) المقبل بلقاء البحرين، قبل ان يواجه الكويت بعد 3 ايام، على ان يختتم في 10 من الشهر ذاته الدور الاول بلقاء السعودية.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعة فقط الى المباراة النهائية مباشرة والتي ستقام 14 آب (اغسطس) في مدينة كربلاء، وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل، حيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.