فيتال يُشيد بدعم الأمير علي.. وبهاء فيصل يطلب مساندة الجماهير

عمان – الغد – عبّر البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن سعادته بأداء اللاعبين، مؤكداً ثقته بالتأهل الى الدور الحاسم من التصفيات، وذلك عقب الفوز العريض على الصين تايبيه بنتيجة (5-0)، في اللقاء الذي اقيم على ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة يوم أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وأشار فيتال بوركلمانز خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة، الى دور سمو الأمير علي بن الحسين المؤثر في دعم مسيرة النشامى، واطلاعه الواسع على كرة القدم واحتياجات اللعبة في الاردن، ما يسهم بشكل ايجابي في الارتقاء بالمنظومة محلياً.

بدوره، شدد مهاجم المنتخب بهاء فيصل على اهمية الدعم الجماهيري والاعلامي للمنتخب، لافتاً الى قدرة النشامى على التأهل للدور القادم، ومشيداً في الوقت ذاته بدور سموه، باعتباره الداعم الاول لمسيرة النشامى في مختلف المحافل والاستحقاقات.

واضاف بهاء فيصل – الذي اختير كأفضل لاعب في اللقاء: “نتطلع للفوز في المباريات الثلاث المقبلة بالتصفيات”.

ويستأنف المنتخب مشواره بالتصفيات مع نهاية آذار (مارس) المقبل خارج القواعد بلقاء الكويت، قبل ان يلتقي نيبال واستراليا في حزيران (يونيو) مع ختتام مشواره بالدور الثاني.