فيتل الأسرع في التجارب الأخيرة في سباق ايطاليا للفورمولا1

مونزا (ايطاليا) – أكمل سيباستيان فيتل هيمنة فيراري في التجارب الحرة بجائزة ايطاليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات يوم السبت ليعزز فرص الفريق الأقدم والأنجح بالبطولة في تحقيق أول انتصار على أرضه منذ 2010.

وبعد تفوق زميله شارل لوكلير في أول جولتين يوم الجمعة وضع السائق الألماني فيتل، الباحث عن أول فوز له بسباق منذ أكثر من عام، نفسه في الصدارة بالتجارب الحرة الأخيرة.

وسجل فيتل أسرع زمن لفة في حلبة مونزا خلال دقيقة واحدة و20.294 ثانية مستخدما أسرع إطارات ناعمة فيما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني بفارق 0.032 ثانية.

ورغم ذلك سينطلق فرستابن، الفائز بسباقين هذا الموسم، من المؤخرة في سباق الأحد بسبب تغيير وحدة الطاقة.

وجاء فالتيري بوتاس في المركز الثالث بفارق 0.109 ثانية عن فيتل ثم لوكلير في المركز الرابع ولكن بنفس الزمن وسط أجواء مشمسة بالقرب من ميلانو.

واحتل الاسترالي دانييل ريتشياردو المركز الخامس مع رينو متقدما على لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات وسائق مرسيدس. – (رويترز)