باريس – سيترك الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد، فريق فيراري في نهاية موسم 2020، بحسب ما أعلن الثلاثاء الفريق الإيطالي دون أن يكشف هوية السائق الذي سيخلفه.

BREAKING: Vettel to leave Ferrari after the 2020 season#F1 pic.twitter.com/nhY4pGQf1e

— Formula 1 (@F1) May 12, 2020