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فيتنام تؤكد إقامة السباق في موعده رغم مخاوف “كورونا”

منذ 3 ساعات

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هانوي – أكد منظمو جائزة فيتنام الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد الثلاثاء، ان النسخة الأولى من السباق ستقام في موعدها المحدد في أبريل (نيسان)، رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت الى إرجاء سباق شنغهاي في الصين.

وتسبب انتشار الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، وأدى الى مقتل نحو 1900 شخص حتى الآن، بإرجاء العديد من الأحداث الرياضية في آسيا أو تعديلها. لكن السلطات الفيتنامية أكدت ان العاصمة هانوي ستستضيف سباق الفئة الأولى في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لجائزة فيتنام الكبرى لي نغوك تشي لوكالة فرانس برس، ان السباق سيقام “في موعده”.

كما نقلت وسائل إعلام رسمية فيتنامية عن نائب مدير هيئة السياحة تران ترونغ هيو قوله إن “موعد سباق الفورمولا واحد لن يتم إرجاؤه”، مضيفا “على رغم انه حدث رياضي، لكنه يحظى بأثر كبير على فيتنام والسياحة في هانوي”، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة المشاركين.

وأدى انتشار الفيروس الى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية في القارة الآسيوية، ومن أبرزها سباق جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي، والذي كان من المقرر ان يقام في 19 أبريل (نيسان).

وأصبحت فيتنام في الأسبوع الماضي أول بلد خارج الصين يفرض حجرا صحيا على مناطق سكنية للحد من احتمالات تفشي الوباء. وأقامت السلطات حواجز في محيط ست قرى تشكل منطقة سون لوي الواقعة على مسافة 40 كلم من هانوي، بعد اكتشاف ست إصابات بالفيروس.

كما منعت السلطات رحلات الطيران المدني من الصين وإليها، وعلقت إصدار تأشيرات سياحية جديدة للمواطنين الصينيين أو الأجانب الذين زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وتبذل السلطات الفيتنامية قصارى جهدها لضمان أن يقام السباق الاول الذي تستقبله على أراضيها في حلبة هانوي، بأفضل صورة ممكنة. (أ ف ب)

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