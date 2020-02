فيتنام تؤكد إقامة السباق في موعده رغم مخاوف “كورونا”

هانوي – أكد منظمو جائزة فيتنام الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد الثلاثاء، ان النسخة الأولى من السباق ستقام في موعدها المحدد في أبريل (نيسان)، رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت الى إرجاء سباق شنغهاي في الصين.

وتسبب انتشار الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، وأدى الى مقتل نحو 1900 شخص حتى الآن، بإرجاء العديد من الأحداث الرياضية في آسيا أو تعديلها. لكن السلطات الفيتنامية أكدت ان العاصمة هانوي ستستضيف سباق الفئة الأولى في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لجائزة فيتنام الكبرى لي نغوك تشي لوكالة فرانس برس، ان السباق سيقام “في موعده”.

كما نقلت وسائل إعلام رسمية فيتنامية عن نائب مدير هيئة السياحة تران ترونغ هيو قوله إن “موعد سباق الفورمولا واحد لن يتم إرجاؤه”، مضيفا “على رغم انه حدث رياضي، لكنه يحظى بأثر كبير على فيتنام والسياحة في هانوي”، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة المشاركين.

