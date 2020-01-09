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فيتوريا يسعى لتأجيل مباراته امام لشبونة لإصابة معظم لاعبيه بالإنفلونزا

منذ ساعة واحدة

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لشبونة – يبحث نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي إمكانية تأجيل مباراته امام سبورتنج لشبونة المقررة بعد غد السبت في الجولة الـ16 من الدوري البرتغالي، في ظل إصابة 80% من لاعبيه بالأنفلونزا.

ولم يتدرب الفريق الاربعاء بسبب فيروس الأنفلونزا الذي يعاني منه اللاعبون والذي بدأت أعراضه في الظهور على البعض الأسبوع الماضي لينتشر ويصيب 80% من الفريق.

وفي حال لم يتحسن الوضع، سيحاول النادي التوصل لاتفاق مع سبورتنج ورابطة الدوري من أجل تأجيل مباراة السبت، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ويحتل فيتوريا سيتوبال حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري بـ19 نقطة، بينما يحل سبورتنج لشبونة بالمركز الرابع بـ26 نقطة بفارق 16 نقطة عن بنفيكا المتصدر. (إفي)

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