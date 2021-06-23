فيدال: أعتقد أن ميسي سيبقى في برشلونة

برشلونة – يعتقد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، الذي يعد صديقا مقربا للمهاجم ليونيل ميسي ولعب إلى جانبه في برشلونة بين عامي 2018 و2020، أن الأرجنتيني سيتسمر بين صفوف البرسا العام المقبل، لكنه ليس متيقن من أن هذا سيحدث.

وقال فيدال في مقابلة مع إذاعة (W Radio) الكولومبية، “أعتقد أنه سيتسمر، إنه يحب برشلونة، وهناك لديه أسرته وأشيائه، ومن أجل كل هذه السنوات التي لعب فيها كرة القدم في إسبانيا أعتقد أنه سيستمر، لكنني لست متأكد، إنه قرار يجب أن يتخذه هو مع أسرته وأتمنى أن يتخذ القرار الأفضل”.

وأكد اللاعب التشيلي أنه تجمعه صداقة “مدهشة” و”رائعة” مع ميسي، مشيرا إلى أنه يتحدث معه كثيرا عبر (الواتساب).

ومن بين الأندية التي دافع عن قميصها، أبرز فيدال أن أكثر مكان أعجبه كان برشلونة “بفضل اللغة والأجواء وأسلوب الحياة هناك، بالإضافة إلى أصدقائي هناك: ليو (ميسي) ولويس (سواريز) وجوردي (البا)…كان لدي صداقات قوية في فرق أخرى أيضا، أبطال العالم، لكن من ناحية اللغة وأسلوب الحياة أفضل برشلونة”.

وأبرز اللاعب التشيلي أن الدوري الإيطالي هو الأصعب من بين المسابقات التي خاضها، معللا ذلك بأن “المباريات تكتيكية بشكل كبير ومعقدة للغاية”. – (إفي)