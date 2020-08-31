فيدال: برشلونة يجب عليه تغيير الكثير من الأمور

سانتياجو دي تشيلي (تشيلي) – وجّه لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال الأحد انتقادات حول إدارة نادي برشلونة، وأكد أنه على الرغم من أن ليونيل ميسي هو “الأفضل في العالم” إلا أنه بحاجة إلى “المساعدة” وإلى “لاعبين يضيفون للفريق ويأتون بنتائج”.

وخلال مقابلة مع المذيع المكسيكي دانييل هابيف أذيعت عبر (يوتيوب) أقر لاعب وسط الفريق الكتالوني بمرارة الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال والهزيمة القاسية التي تلقاها على يد بايرن ميونخ بنتيجة (2-8).

وقال اللاعب “عدم التواجد في نهائي البطولة إضافة إلى ما حدث في هذا اللقاء كان أمرا مؤلما للغاية. قبل المباراة كان إيماني كبيرًا بأننا سنتخطى هذا الدور ولكن الفريق لم يكن جيدا بالمرة في الوقت الأخير من اللقاء”.

🚨🚨 ¡OJO a ARTURO VIDAL! "El BARÇA tiene que CAMBIAR su forma de pensar. El ADN está quedando ATRÁS. El FÚTBOL ahora es más FUERZA y VELOCIDAD" | vía YT Daniel Habif ¡A las 12, @elchiringuitotv! pic.twitter.com/GCGb5yYWxK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 30, 2020

وانتقد فيدال إدارة النادي قائلا “من الواضح أن هذا الأمر لم يكن فقط بسبب اللاعبين، بل هو شيء أكبر بكثير من أن الأمور لم تسر بشكل جيد”.

كما تحدث لاعب الوسط حول مستقبله مع البرسا بعدما أشارت بعض الوسائل الإعلامية إلى أنه سيكون ضمن اللاعبين الذين سيتم دخولهم في صفقات تبادلية.

وصرح فيدال “هذا الأمر معقد. لم أتفهم مطلقا وضع اسماء اللاعبين بجانب كلمة تبادل. هذا الأمر قبيح للغاية. إذا كان هناك لاعب يرغب في الرحيل أو يريد الندي بيعه عليك أن تبحث له عن فريق ينضم إليه، ولكن مبادلة لاعب بآخر هذا يعد جنون. الجميع يستحقون الاحترام”. (إفي)