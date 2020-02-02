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فيدال خارج قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

منذ 8 دقائق

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برشلونة – يغيب التشيلي أرتورو فيدال عن قائمة برشلونة لموجهة ليفانتي مساء الأحد في ختام الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وكان فيدال قد غاب عن المران الجماعي للبرسا الاثنين بسبب آلام في الفخذ الايسر، وعقب مران اليوم قرر المدير الفني كيكي سيتيين عدم ضمه في قائمة مواجهة ليفانتي التي يغيب عنها للإصابة ايضا لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو.

وتضم قائمة برشلونة كلا من تير شتيجن وسيميدو وبيكيه وراكيتيتش وبوسكيتس وآرثر وميسي ولونجيله وجريزمان وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو ودي يونج وأومتيتي وجونيور وإنياكي بينيا وريكي بويج وكولادو وأنسو فاتي.

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