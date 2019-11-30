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فيدال مخاطبا برشلونة: إما اللعب المنتظم أو الرحيل بنهاية الموسم

منذ ساعتين

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برشلونة – قال الدولي التشيلي أرتورو فيدال، إنه إذا شعر في نهاية الموسم بأنه لم يكن له دورا مهما مع فريقه برشلونة، سيبحث حينها عن فريق آخر يشعر فيه بأهميته.

وفي مقابله مع قناة (تي في 3) الكتالونية، كان فيدال – أحد أكثر البدلاء الذي يدفع بهم المدرب إرنستو فالفيردي- مباشرا في تحديد أهدافه بقوله “في ديسمبر أو بنهاية الموسم إذا لم أشعر بأنني مهم هنا سأتخذ قرار بالبحث عن أفق آخر أشعر فيه بأنني مهم”.

وأوضح لاعب الوسط أنه يشعر بأنه “حزين” لعدم استمراريته في المشاركة مع الفريق الكتالوني، مضيفا: “المرء يجب أن يكون موضوعيا وأن يعيش اليوم بيومه”.

وعلى جانب آخر، حث الدولي التشيلي زملائه على التحسن بشكل أكبر إذا أراد برشلونة الفوز بالبطولات الثلاث التي يشارك بها هذا الموسم وهي الدوري الإسباني “الليجا” وكأس الملك ودوري الأبطال. (إفي)

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