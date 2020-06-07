فيدال يرد على الانتقادات في تشيلي بسبب رسالة ضد العنصرية

سانتياجو – خرج لاعب وسط برشلونة الإسباني، التشيلي أرتورو فيدال، السبت للرد على الانتقادات الموجهة إليه في بلاده بعد أن رفع الثلاثاء الماضي رسالة ضد العنصرية، وتتضامن مع المواطن الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، الذي لقي مصرعه على يد الشرطة الأميركية.

في ذلك الوقت، تعرض لاعب الوسط لانتقادات بسبب موقفه من حالة الطوارئ في البلاد عندما كان على استعداد في تشرين ثان (نوفمبر) من العام الماضي لخوض مباراة ودية مقررة في منتصف ذلك الشهر ضد بيرو.

Arturo Vidal responde a las críticas en Chile tras subir un mensaje contra el racismo https://t.co/70reRCWqRU — Yahoo Deportes (@YahooDeportes) June 7, 2020

وقال فيدال حينها: “سيكون أمرا رائعا الفوز على بيرو حتى ينسى الناس ما يحدث، وينسوا المعاناة”، وتسبب هذا التعليق بحالة من الجدل بين التشيليين، حيث رأى بعضهم أن موقف اللاعب لا يتناسب مع الأزمة السياسية والاجتماعية الحادة في البلاد، ووصل الأمر ببعضهم لوصف “الملك أرتورو” بالداعم لحكومة الرئيس اليميني سيباستيان بينييرا.

وكتب لاعب البلاوجرانا عبر حساباته على وسئال التواصل الاجتماعي، دفاعا عن نفسه “يمكنكم التحدث وقول ما تشاؤون عني، ولكني جزءا من الشعب، وأنتمي لأحد أكثر أحياء سانتياجو فقرا، ويمكنني القول أن ما وصلت إليه الآن بفضل الناس التي تربت معي، وعاشت نفس المعاناة التي عشتها”. (إفي)