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فيدال ينتقد أسلوب عمل بييلسا في قيادة منتخب تشيلي

منذ 51 دقيقة

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برشلونة – أبرز أرتورو فيدال لاعب برشلونة الاثنين، تصريحات المدرب السابق لمنتخب تشيلي تحت 20 عاما خوسيه سولانتاي التي ينتقد فيها طريقة عمل مارسيلو بييلسا بين العامين 2007 و2011.

وقال سولانتي في مقابلة مع قناة (يوتيوب) ‘Grítalo América’: “لقد رسخ بييلسا أقدامه في تشيلي ولكنه لم يفز بشيء في الخارج. لم يفعل شيئا رائعا لكي نقول إنه غير كل التاريخ”.

وبعدها بساعات، أبرز لاعب البرسا تدريبات مواطنه في رسالة على موقع (انستغرام)، وأضاف: “أحد الأشخاص الذين يقولون الأشياء في الوجه”.

وأبرز فيدال في منشور آخر إنجازات منتخب تشيلي في كوبا أميركا 2015 و2016 مع خورخي سامباولي وخوان أنطونيو بيتزي كمدربين، على الترتيب.

وقاد المدرب الملقب بـ(المجنون) منتخب تشيلي في الفترة بين العام 2007 وحتى 2011 وهو يتولى حاليا تدريب ليدز يونايتد الانجليزي. (إفي)

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