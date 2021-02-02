فيدرر الرياضي الأعلى دخلا بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

مدن – تعد رواتب الرياضيين أحد الموضوعات المثيرة للاهتمام، وربما يعتقد البعض أن لاعبي كرة القدم هم الأعلى دخلا باعتبار هذه اللعبة هي الرياضة الأشهر والأكثر شعبية، إلا أن السويسري روجيه فيدرر يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا على مستوى العالم خلال العام 2020، متفوقا على نجمي كرة القدم الأشهر حاليا البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتقاضى أسطورة التنس السويسري 106.3 مليون دولار إجمالا تنقسم إلى 100 مليون دولار من عائدات الإعلانات و6.3 مليون دولار إجمالي راتب، ولديه ستة رعاة، حسبما كشفت مجلة (فوربس).

ويأتي لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بإجمالي دخل 105 مليون دولار موزعة بواقع 45 مليون دولار من الإعلانات و60 مليون دولار راتب، كما يحظى بستة رعاة مثل فيدرر.

ثم يظهر زميله في المستطيل الأخضر وغريمه اللدود، الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثالث بفارق ضئيل وهو 104 مليون دولار، 32 مليون دولار منها من الإعلانات و72 مليون دولار راتبه من ناديه برشلونة، رغم أن التقارير التي نشرتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية مؤخرا ترفع راتبه إلى 167 مليون دولار في الموسم، رغم أن عدد الرعاة ينخفض إلى خمسة في حالته.

ويحل البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في المركز الرابع بـ95.5 مليون دولار هي حصيلة 25 مليون دولار من الإعلانات و70.5 مليون دولار راتبه من البي إس جي، فضلا عن ثمانية رعاة.

بينما ينفرد نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بأكبر عدد من الرعاة هو تسعة، لكنه يأتي في المركز الخامس من حيث إجمالي الدخل الذي يبلغ 88.2 مليون دولار بواقع 60 مليون دولار من عائدات الإعلانات والـ28.2 مليون دولار الأخرى هي راتبه.

ويأتي في المركز السادس لاعب كرة السلة أيضا ستيفن كاري بإجمالي دخل 74.4 مليون دولار موزعة إلى 44 مليون دولار من الإعلانات و30.4 مليون دولار كراتب، ولديه أربعة رعاة.

ويشغل المركز السابع لاعب كرة سلة آخر هو الأمريكي كيفن دورانت بإجمالي دخل 63.9 مليون دولار، منها 35 مليون دولار من الإعلانات، و28.9 مليون دولار راتبه.

ووضعت القائمة تايجر وودز نجم الجولف الأمريكي في المركز الثامن بإجمالي دخل 62.3 مليون دولار، يحصل على 60 مليون دولار منها بفضل الإعلانات، و2.3 مليون دولار كراتب، ويستأثر بثمانية رعاة.

ووضع الأمريكيان كيرك كوزينز وكارسون وينتر كرة القدم الأمريكية في القائمة، حيث احتلا المركزين التاسع والعاشر. ويبلغ إجمالي دخل كوزينز 60.5 مليون دولار وخلفه بفارق محدود وينتر بـ59.1 مليون دولار، ورغم أن كوزينز يتقاضى راتبا أكبر من وينتر؛ 58 مليون دولار مقارنة بـ55.1 مليون دولار، إلا أن وينتر يتفوق في عائدات الإعلانات (4 مليون دولار) وستة رعاة، مقابل 2.5 مليون دولار من الإعلانات و4 رعاة فحسب لكوزينز. (إفي)