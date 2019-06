فيدرر مصنفا ثانيا امام نادال ببطولة ويمبلدون

لندن – صنّف السويسري روجر فيدرر ثانياً في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب ضمن “الغراند سلام” التي تنطلق الاثنين المقبل ، متقدما على الإسباني رافايل نادال على الرغم من أن الأخير يتقدمه في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وكان نادال انتقد معيار إختيار المصنفين الأوائل في البطولة ويمبلدون الانجليزية ، الذي يأخذ بعين الإعتبار النتائج المحققة على الملاعب العشبية دون “احترام نظام” التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وصرح نادال خلال مقابلة تم بثها على قناة (موفيستار) الإسبانية : “الشيء الوحيد في هذه المسألة، الذي لا يبدو جيدا بالنسبة لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة التي تفعل ذلك”.

