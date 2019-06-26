فيدرر مصنفا ثانيا امام نادال ببطولة ويمبلدون

لندن – صنّف السويسري روجر فيدرر ثانياً في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب ضمن “الغراند سلام” التي تنطلق الاثنين المقبل ، متقدما على الإسباني رافايل نادال على الرغم من أن الأخير يتقدمه في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وكان نادال انتقد معيار إختيار المصنفين الأوائل في البطولة ويمبلدون الانجليزية ، الذي يأخذ بعين الإعتبار النتائج المحققة على الملاعب العشبية دون “احترام نظام” التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وصرح نادال خلال مقابلة تم بثها على قناة (موفيستار) الإسبانية : “الشيء الوحيد في هذه المسألة، الذي لا يبدو جيدا بالنسبة لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة التي تفعل ذلك”.

وتابع : “الأمر لا يتعلق بحالتي فقط ، لقد حصل عدة مرات أن بعض اللاعبين، وبفضل مزاياهم الخاصة، لأنهم لعبوا بشكل جيد طوال العام على مختلف أنواع أرضيات الملاعب ، هناك في ويمبلدون، لا نحترم التصنيف ونفرض عليهم قرعة أكثر تعقيدا”.

أما فئة السيدات ، فان التصنيف في ويمبلدون يتطابق مع التصنيف العالمي، حيث صنفت الأسترالية أشلي بارتي التي توجت بطلة في رولان غاروس خلال الشهر الحالي والتي تتصدر تصنيف اللاعبات المحترفات في المركز الأول متقدمة على اليابانية ناومي أوساكا.

أما حاملة اللقب الألمانية أنجيليك كيربر فجاءت في المركز الخامس، والأميركية سيرينا وليامس الفائزة في ويمبلدون سبع مرات في المركز الحادي عشر. (أ ف ب)