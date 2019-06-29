فيدرر : ميسي يمتلك مميزات لا يمتلكها كثيرون !

انجلترا – امتدح السويسري روجر فيدرر ، أحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ ، نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقرا بأنه يمتلك مميزات لا يمتلكها كثيرون.

وصرح فيدرر في مقابلة مع صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية : “لم أتحدث عن ميسي بما فيه الكفاية ، أكثر ما يعجبني فيه هو قدرته على الدوران بجسده تجاه المرمى بعد استلامه الكرة ، حينها تكون رؤيته كاملة”.

📍 Roger Federer habla sobre su trayectoria antes de encarar la lucha por su noveno #Wimbledon

🗨 "Mi carrera se ha ido demasiado rápido. Me siento como si fuera un júnior ayer"

▶ También habla sobre Messihttps://t.co/6rKlVKBkRN — As Más Deporte (@As_MasDeporte) June 29, 2019

وأضاف اللاعب المخضرم صاحب الـ37 عاماً : “لديه دائما 3 خيارات أمام المرمى ، إما التمرير أو المراوغة أو التسديد، هو واحد من القلائل القادرون على فعل ذلك”.

ويستعد “المايسترو” صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولات جراند سلام (20 مرة) لخوض بطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية والتي توج بها 8 مرات من قبل. (إفي)