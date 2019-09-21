جنيف – عزز السويسري روجر فيدرر والألماني ألكسندر زفيريف تفوق “فريق أوروبا” على “فريق العالم” 3-1 الجمعة في جنيف في اليوم الأول من مسابقة كأس لايفر الاستعراضية في كرة المضرب، بفوزهما في مباراة الزوجي على الأميركي جاك سوك والكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و7-5.

ومنح النمساوي دومينيك تييم التقدم للفريق الأوروبي بفوزه على شابوفالوف 6-4 و5-7 و13-11 بعدما أنقذ ثلاث كرات كانت ستمنح الفوز للكندي.

وأدرك سوك التعادل لفريق العالم بتغلبه على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و7-6 (7-3)، قبل أن يعيد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس التقدم لأوروبا بتغلبه على الأميركي تايلور فريتز 6-2 و1-6 و10-7.

وكان الفريق الأوروبي توج بالنسختين الأولى التي أقيمت العام قبل الماضي في براغ (15-9) والثانية التي جرت العام الماضي في شيكاغو (13-8) وهو مرشح بقوة للاحتفاظ باللقب كون فريق العالم لا يضم أي لاعب مصنف بين العشرين الأوائل.

ونظرا لطبيعتها الاستعراضية، تكون مباريات الكأس أقصر مدة من المباريات الرسمية، اذ يفوز بها اللاعب الذي يسبق منافسه الى التقدم بمجموعتين. وفي حال تعادلهما بمجموعة لكل منهما، يخوض اللاعبان مباشرة شوطا فاصلا من عشر نقاط.

ويفوز بالكأس الفريق الذي يحقق 13 نقطة، وتقام أربع مباريات في كل يوم من المنافسات، وتحتسب النقاط كالآتي: نقطة للفريق عن كل مباراة يفوز بها الجمعة، نقطتان عن كل فوز السبت، وثلاث نقاط عن كل فوز الأحد. (أ ف ب)