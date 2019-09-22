فيدرر ونادال يمنحان اوروبا التقدم بـ “كأس لايفر”

جنيف – منح كل من السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال “فريق أوروبا” التقدم على “فريق العالم” 7-5 بفوز الاول على الاسترالي نيك كيريوس والثاني على الكندي ميلوش راونيتش، السبت في جنيف ضمن اليوم الثاني من مسابقة كأس لايفر الاستعراضية في كرة المضرب.

وتفوق فيدرر، الفائز في مباراة الزوجي مع الالماني ألكسندر زفيريف، على كيريوس 6-7 (5-7) و7-5 و10-7، ونادال على راونيتش 6-3 و7-6 (7-1)، لكن “فريق العالم” قلص الفارق إلى 5-7، بفوز الزوجي كيريوس والاميركي جاك سوك على نادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و3-6 و10-6.

وبعد خسارته الشوط الحاسم “تاي بريك” في المجموعة الاولى، عوّض الاسطورة السويسرية المتوج بلقب 20 دورة كبرى في الثانية، قبل ان يحسم الشوط الحاسم “السوبر” 10-7.

وقال فيدرر: “الجمهور شعر بذلك وأنا أيضا، احتجت الى الطاقة لكن لا يمكنك الحصول عليها اذا لم تضرب كرات جيدة، ونيك كان يلعب بشكل جيد جدا، حاولت البقاء مركزا، اذا نجحت بقلب الامور يدعمك الجمهور.. احتاج لسدادات الاذن المرة المقبلة، كان الامر رائعا”.

وفي المباراة الثانية، دافع نادال، المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة بعد مباراة ملحمية ضد الروسي دانييل مدفيديف محرزا لقبه الـ19 في البطولات الكبرى، عن 8 نقاط لكسر ارساله في المجموعة الاولى، قبل ان يحسم المباراة بمجموعتين.

وقال نادال بعد فوزه على اللاعب المصنف 24 عالميا: “أشعر باني محظوظ جدا. أعتقد انه استحق المجموعة الاولى. أعتقد اني بدأت التحسن في وقت لاحق من المباراة، سعيد جدا لمساعدة فريق أوروبا. روحية الفريق رائعة، لهذا السبب نجحنا باحراز اللقب مرتين في آخر نسختين. يبقى لنا عمل كبير، لذا يجب أن نكون مع بعضنا البعض ونساعد بعضنا”.

وأطلقت الكأس العام الماضي بمبادرة من فيدرر على وجه الخصوص، وهي تشابه كأس رايدر في الغولف التي تقام مرة كل عامين بين فريقين من الولايات المتحدة وأوروبا، وتستضيف فرنسا النسخة المقبلة من كأس رايدر بين 28 أيلول (سبتمبر) الحالي و30 منه. (أ ف ب)