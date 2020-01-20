فيدرر يبدأ مشواره في ملبورن بانتصار رائع

الغد– لم يُظهر روجر فيدرر أي علامات على تراجع مستواه بسبب عدم خوض مباريات قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس واستهل المصنف الثالث سعيه نحو لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى بفوز ساحق على الأمريكي ستيف جونسون 6-3 و6-2 و6-2 في الدور الأول يوم الاثنين.

وفي أول مباراة رسمية له منذ خسارته أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس في البطولة الختامية للموسم في نوفمبر تشرين الثاني، كسر اللاعب السويسري البالغ من العمر 38 عاما إرسال منافسه مبكرا في كل من المجموعات الثلاث وأنهى المباراة عندما رد جونسون الإرسال خارج الملعب.

ورغم الأجواء العاصفة، أرسل فيدرر بشكل رائع من البداية وكان يسدد ضربات ناجحة كلما يحلو له ضد جونسون المصنف 75 عالميا، وواصل اللعب بالقوة نفسها عندما أُغلق سقف ملعب رود ليفر بعد توقف اللعب بسبب الأمطار.

ويلتقي فيدرر، البطل في ملبورن ست مرات، في الدور الثاني مع الفرنسي كوينتن هاليس الصاعد من التصفيات أو الصربي فيليب كراينوفيتش. رويترز