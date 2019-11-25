فيدرر يختتم جولته الاستعراضية في اميركا اللاتينية بالفوز على زفيريف

كيتو – اختتم لاعب كرة المضرب السويسري روجر فيدرر جولته الاستعراضية في أميركا اللاتينية بالفوز على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و6-4 على ملعب “كوليسيوم روميناهوي” في كيتو وأمام 12 ألف متفرج.

وشملت الجولة التي قام بها فيدرر الثالث عالميا وزفيريف السابع في أميركا اللاتينية كلا من تشيلي والأرجنتين والمكسيك والإكوادور، فيما ألغيت مباراتهما في بوغوتا بسبب حظر التجول المفروض في البلاد اثر اعمال عنف تلت تظاهرة احتجاج ضد الرئيس ايفان دوكي.

وعلق فيدرر على حماس الجماهير التي تابعت المباراة، بالقول: “لم أكن أتخيل رؤية هذا الشغف بلعبة كرة المضرب هنا (في الإكوادور)”.

وخلال الجولة، فاز فيدرر ثلاث مرات على زفيريف مقابل خسارة واحدة كانت في الأرجنتين، وشهدت مباراتهما في المكسيك حضورا جماهيريا قياسيا بلغ 42 ألف متفرج. (أ ف ب)