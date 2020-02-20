فيدرر يخضع لعملية جراحية بركبته اليمنى ويغيب عن رولان غاروس

باريس – أعلن لاعب كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر الخميس أنه خضع الأربعاء لعملية جراحية في ركبته اليمنى وسيغيب عن بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وكتب حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام (20 لقبا) في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “كنت أشعر بإزعاج في ركبتي اليمنى منذ فترة قصيرة، بعدما استشرت وتحدثت إلى فريقي، قررت الخضوع لعملية جراحية أمس (الأربعاء) في سويسرا”.

وأضاف: “بالتالي، سأغيب عن دورات دبي، إنديان ويلز، بوغوتا، ميامي وبطولة رولان غاروس” ضاربا موعدا في موسم الملاعب العشبية.

وبدا فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في آب/أغسطس المقبل، مطمئنا بعد العملية الجراحية التي خضع لها بالمنظار، وقال “الأطباء واثقون جدا من الشفاء التام”، وهي المرة الثانية التي يخضع فيها فيدرر لعملية جراحية في الركبة ولكنها الأولى منذ عام 2016 عندما خضع لعملية في ركبته اليسرى.

وسيغيب فيدرر عن رولان غاروس العام المقبل وهو الذي عاد لها العام الماضي للمرة الاولى منذ 2015، وبلغ نصف النهائي قبل أن يخرج على يد الإسباني رافايل نادال الذي توج لاحقا باللقب على حساب النمسوي دومينيك تييم.

وتوقع فيدرر المصنف ثالثا عالميا والذي بلغ دور الاربعة لبطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام قبل أن يخرج على يد البطل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عودته إلى الملاعب في موسم الدورات والبطولات العشبية والذي سيفتتح منتصف حزيران/يونيو المقبل.

وستكون العودة قبل شهر فقط من دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو التي تعتبر التحدي الأكبر في مسيرته الاحترافية كونه اللقب الوحيد في الفردي الذي يغيب عن خزائنه. (أ ف ب)