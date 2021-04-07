فيدرر يستعد للعودة الى الملاعب الترابية الشهر المقبل في دورة مدريد

مدريد – يستعد النجم السويسري روجيه فيدرر الى خوض أول مباراة له على الملاعب الترابية منذ ما يقرب من عامين في دورة مدريد المفتوحة، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، الشهر المقبل، بعد تأكيد مشاركته في الحدث الثلاثاء.

وتم إدراج اسم اللاعب البالغ من العمر 39 عاما بين اللاعبين المقرر مشاركتهم في الدورة في الفترة بين الثاني والتاسع من أيار/مايو في العاصمة الإسبانية، مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والاسباني رافايل نادال.

وعاد فيدرر مؤخرًا إلى الملاعب وشارك في دورة قطر المفتوحة في الدوحة بعد غياب 13 شهرًا بعد عمليتين جراحيتين في الركبة العام الماضي. وخرج السويسري من الدور ربع النهائي في ثاني مباراة له في الدورة، وقرر بعدها الانسحاب من دورتي دبي وميامي.

وفاز فيدرر بلقب واحد على الملاعب الترابية من بين ألقابه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي بالتساوي مع نادال)، وذلك عندما توج بطلا لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عام 2009.

وشارك المصنف أول على العالم سابقًا مرة واحدة فقط من آخر خمس نسخ من البطولة الفرنسية، وبلغ نصف النهائي قبل عامين.

ولم يفز السويري بلقب على الملاعب الترابية منذ دورة إسطنبول عام 2015، ويعود تتويجه الأخير في إحدى دورات الماسترز على الملاعب الترابية، إلى دورة مدريد في عام 2012. (أ ف ب)