فيدرر يغيب عن أستراليا للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية

ملبورن – أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، أمس ان المصنف أول عالميا سابقا السويسري روجيه فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية لمواصلة تعافيه من جراحتين في الركبة.

وكان فيدرر (39 عاما) توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ شباط (فبراير) الماضي، وتحديدا منذ خسارته نصف نهائي البطولة الأسترالية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخرًا وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من شباط (فبراير) المقبل.

وشارك فيدرر في بطولة استراليا 21 مرة متتالية وتحديدا منذ العام 2000 وتوج باللقب ست مرات آخرها العام 2018 وخسر النهائي مرة واحدة العام 2009 وخرج من دور الأربعة 8 مرات، ومن الدور الرابع 3 مرات ومثلها من الدور الثالث.

وقال مدير البطولة كريغ تيلي “في النهاية، لم يكن لدى روجيه الوقت للاستعداد لمشقة إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لن يستطيع القدوم إلى ملبورن في العام 2021”.

وأضاف “نتمنى له كل التوفيق في استعداداته للعودة (إلى اللعب) في وقت لاحق من العام ونتطلع إلى رؤيته في ملبورن في العام 2022”.

وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في شباط (فبراير) أتبعها بأخرى في حزيران (يونيو)، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رفاييل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.

وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط وأدى إلى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

واعترف فيدرر منتصف الشهر الحالي بأنه ليس متأكدًا “100 بالمائة” من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام عادة في كانون الثاني (يناير)، لكنها أرجئت إلى شباط (فبراير) بسبب قيود “كوفيد 19” المفروضة في ملبورن.

وقال في حفل توزيع للجوائز في سويسرا “إنه سباق مع الزمن. بالطبع، سيكون من المفيد لو كان لدي المزيد من الوقت”، مضيفا “كنت أتمنى أن أكون في قمة لياقتي البدنية في تشرين الأول (أكتوبر). لكنني لست كذلك، حتى اليوم”.

وكانت المخاوف الصحية بسبب “كوفيد19” دفعت فيدرر إلى التفكير في نهاية مسيرته. وقال السويسري في تموز (يوليو) في تصريح لوسائل الإعلام الألمانية “اقترب موعد الاعتزال وأعلم أنني سأفتقد إلى اللعب. كان من السهل علي الاعتزال الآن، لكني أريد أن أعطي نفسي فرصة للاستمرار في الاستمتاع بكرة المضرب”.

وسيركز فيدرر الآن على استعداده لبقية الموسم 2021 وتحديدا أولمبياد طوكيو حيث يمني النفس بالتتويج بأول ميدالية ذهبية في منافسات الفردي.

وقال وكيل أعماله توني غودسيك في بيان “لقد أحرز تقدما قويا في الشهرين الماضيين بركبته ولياقته البدنية”.

وأضاف “سأبدأ مناقشات الأسبوع القادم مع الدورات التي تبدأ في أواخر (شباط) فبراير ثم أبدأ في وضع جدول زمني لبقية العام”.

وسيكون غياب فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في الثامن من آب (أغسطس) المقبل، مؤثرا في بطولة أستراليا المفتوحة المتوج بلقبها ست مرات، على الرغم من وجود العديد من اللاعبين البارزين في مقدمتهم المصنفين في المركز الأول ديوكوفيتش والأسترالية آشلي بارتي.

ومرة أخرى، ستحاول الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز التي ستحتفل الصيف المقبل على غرار فيدرر بعيد ميلادها الأربعين، وتحديدا في 26 أيلول (سبتمبر)، أي بعد أسبوعين من نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، الوصول إلى الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا).

لكن سجلها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الأخيرة لا يدعو إلى التفاؤل، إذ يعودها لقبها الأخير في الغراند سلام إلى استراليا 2017 حين توّجت بطلة وهي حامل بمولودتها الأولى.

ومنذ حينها، بدأت عقدة سيرينا مع البطولات الكبرى، إذ وصلت إلى النهائي أربع مرات من دون أن تتمكن من معادلة رقم كورت.

وجاء انسحاب فيدرر في الوقت الذي حصل فيه المصنف الأول عالميا سابقا آندي موراي (33 عاما) على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة التي بلغ مباراتها النهائية خمس مرات.

ورحب مدير البطولة كريغ تيلي بعودة موراي بعد عامين من خروجه من الدور الأول مما أثار مخاوف من انتهاء مسيرته الاحترافية.

وقال تيلي “رؤيته يعود الى اللعب، بعد أن خضع لعملية جراحية كبيرة وكفاحه للعودة إلى المنافسات مرة أخرى، سيكون من أبرز الأحداث (في البطولة)”.

وكافح بطل أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 من أجل استعادة مستواه بعد العمليات الجراحية التي خضع لها في وركه واضطرته إلى إعلان اعتزاله العام 2019 قبل ان يعدل عن قراره.

تقام تصفيات الرجال لبطولة استراليا في الدوحة والسيدات في دبي بين 10 و13 من كانون الثاني (يناير)، ثم ينتقل اللاعبون واللاعبات وفرقهم إلى استراليا للخضوع لحجر صحي اجباري مدته 14 يوما.

وستقام المباريات بمدرجات نصف ممتلئة في ظل السيطرة الراهنة على الفيروس في ملبورن، لكن على اللاعبين الخضوع لحجر لمدة 14 يوما.

وتأكد الموعد الجديد للبطولة (8-21 شباط/فبراير) عقب مفاوضات طويلة بين الاتحاد الأسترالي للعبة والمسؤولين المحليين في ملبورن، وذلك بعد فترة إغلاق طويلة بسبب موجة ثانية من كورونا امتدت حتى تشرين الأول (أكتوبر).

وسيصل اللاعبون إلى استراليا في 15 كانون الثاني (يناير) ويدخلون في حجر لمدة أسبوعين في فقاعة صحية آمنة، والعديد منهم قادمون من دول ما يزال الفيروس في أوج هجمته. – (أ ف ب)