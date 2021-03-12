فيدرر يغيب عن بطولة دبي للتنس

دبي – أعلن السويسري روجيه فيدرر الجمعة أنه لن يشارك في بطولة دبي ذات الـ500 نقطة والتي ستقام في الفترة من 14 إلى 20 آذار / مارس الحالي من أجل التركيز في التدريبات.

وقال فيدرر، المصنف السادس عالميا، على الشبكات الاجتماعية “كان من المذهل أن اعود للمنافسة واستمتعت بكل لحظة في بطولة الدوحة. خالص الشكر لأفضل وأوفى فريق ساعدني لأكون هنا. قررت انه سيكون من الأفضل أن اعود للتدريبات وبناء عليه قررت الاعتذار عن المشاركة في بطولة دبي الأسبوع المقبل”.

وكان فيدرر قد ودع الخميس بطولة الدوحة من ربع النهائي بخسارته أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي ، فيما كانت البطولة الأولى التي يشارك بها بعد غياب 405 أيام عن الملاعب للإصابة.

ويأتي قرار فيدرر، بعدما أعلن الإسباني رافائيل نادال الخميس ايضا اعتذاره عن تلبية دعوة للمشاركة في بطولة دبي ، معتبرا أنه غير مستعد بعد للمنافسة. – (إفي)