فيدرر ينسحب من كأس العالم للتنس المضرب “لظروف عائلية”

باريس – أعلن السويسري روجيه فيدرر الاربعاء انسحابه من النسخة الاولى من كأس العالم لمنتخبات كرة المضرب 2020، التي تستضيفها أستراليا في كانون الثاني (يناير) المقبل بسبب “ظروف عائلية”.

وجاء في بيان صادر عن فيدرر المتوج بلقب 20 بطولة كبرى (رقم قياسي) “أعلن بأسف شديد انسحابي من النسخة الاولى لكأس العالم للمنتخبات في كرة المضرب”.

.@rogerfederer has announced that he will not play #ATPCup due to family reasons and therefore Switzerland has been withdrawn as a country that qualified at the first entry deadline. An additional six countries will now qualify at the second entry deadline. pic.twitter.com/eU88fsHYFj — ATPCup (@ATPCup) October 30, 2019

وتابع فيدرر (38 عاما) “بعد محادثات مع عائلتي وأفراد فريقي بشأن العام المقبل، قررت أن الراحة لمدة أسبوعين اضافيين في المنزل ستكون مفيدة لعائلتي ولمستوياتي”.

وتقام البطولة بين 3 و12 كانون الثاني (يناير) 2020، وذلك قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى التي توج فيدرر بلقبها في ست مناسبات.

وتضم 24 دولة موزعة على ست مجموعات، وتبلغ ثمانية منتخبات الدور الاقصائي، على أن تستضيف سيدني وبريزبين وبيرث مباريات المجموعات.

وتابع السوسري “إنه القرار الانسب اذا ما أردت الاستمرار في المنافسة في روزنامة رابطة المحترفين لفترة أطول أقول لجماهيري في أستراليا، أراكم في بطولة أستراليا المفتوحة، جاهزا ومستعدا”.

هذا وقد انسحب فيدرر المصنف ثالثا عالميا، من دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة التي انطلقت الاثنين، وذلك من أجل تحضير نفسه للعام المقبل.

وقد أعلن الحساب الخاص بكأس العالم على تويتر “أعلن روجيه فيدرر انسحابه من كأس العالم لظروف عائلية لذا تم سحب سويسرا من المنافسة”.

ويستعد فيدرر للمنافسة في بطولة الماسترز الختامية في لندن لأفضل ثمانية لاعبين في العالم التي تنطلق في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) .