فيدرر ينسحب من كأس العالم للتنس المضرب “لظروف عائلية”

باريس – أعلن السويسري روجيه فيدرر الاربعاء انسحابه من النسخة الاولى من كأس العالم لمنتخبات كرة المضرب 2020، التي تستضيفها أستراليا في كانون الثاني (يناير) المقبل بسبب “ظروف عائلية”.

وجاء في بيان صادر عن فيدرر المتوج بلقب 20 بطولة كبرى (رقم قياسي) “أعلن بأسف شديد انسحابي من النسخة الاولى لكأس العالم للمنتخبات في كرة المضرب”.

.@rogerfederer has announced that he will not play #ATPCup due to family reasons and therefore Switzerland has been withdrawn as a country that qualified at the first entry deadline.

An additional six countries will now qualify at the second entry deadline. pic.twitter.com/eU88fsHYFj

— ATPCup (@ATPCup) October 30, 2019