فيدرر يهزم فوسكوفيتش ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة استراليا

ملبورن – بلغ السويسري المخضرم روجر فيدرر الدور ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن “الغراند سلام” بفوزه على المجري مارتون فوسكوفيتش 4-6 و6-1 و6-2 و6-2 الاحد في ملبورن.

وهي المرة الخامسة عشرة التي يبلغ فيها فيدرر هذا الدور في البطولة الاسترالية، حيث سيلتقي الاميركي المغمور تينيس ساندغرن الفائز على الايطالي فابيو فونينيني 7-6 (7-5) و7-5 و6-7 (2-7) و6-4.

