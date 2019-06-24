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فيدرر يُعزز مركزه الثالث ونادال يتصدر تصنيف المحترفين 

منذ 19 دقيقة

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باريس – عزز السويسري روجر فيدرر مركزه الثالث في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين، وذلك بعد استعادته لقب دورة هاله الألمانية ، بفوزه الأحد على البلجيكي دافيد غوفان في المباراة النهائية.

ورفع السويسري المخضرم (37 عاما) رصيده الى 10 ألقاب في الدورة الألمانية ، مبتعدا بفارق 7 ألقاب عن ثاني اللاعبين الأكثر إحرازا للقب هاله ، وهو الروسي يفغيني كافيلنيكوف ، الذي توج بطلا للدورة في 3 مناسبات أعوام (1997 و1998 و2002).

وأضاف فيدرر 200 نقطة الى رصيده – الذي أصبح 6620 نقطة في المركز الثالث – لكنه ما زال بعيدا عن المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش (12415 نقطة) وبشكل أقل عن غريمه نادال الثاني (7945 نقطة).

– تصنيف العشرة الأوائل:
1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12415 نقطة
2- الإسباني رافايل نادال 7945
3- السويسري روجيه فيدرر 6620
4- النمسوي دومينيك تييم 4595
5- الألماني ألكسندر زفيريف 4405
6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4215
7- الياباني كي نيشيكوري 4040
8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3610
9- الروسي كارن خاتشانوف 2980
10- الإيطالي فابيو فونييني 2785 – (أ ف ب)

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