فيدرر يُعزز مركزه الثالث ونادال يتصدر تصنيف المحترفين 

باريس – عزز السويسري روجر فيدرر مركزه الثالث في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين، وذلك بعد استعادته لقب دورة هاله الألمانية ، بفوزه الأحد على البلجيكي دافيد غوفان في المباراة النهائية.

ورفع السويسري المخضرم (37 عاما) رصيده الى 10 ألقاب في الدورة الألمانية ، مبتعدا بفارق 7 ألقاب عن ثاني اللاعبين الأكثر إحرازا للقب هاله ، وهو الروسي يفغيني كافيلنيكوف ، الذي توج بطلا للدورة في 3 مناسبات أعوام (1997 و1998 و2002).

وأضاف فيدرر 200 نقطة الى رصيده – الذي أصبح 6620 نقطة في المركز الثالث – لكنه ما زال بعيدا عن المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش (12415 نقطة) وبشكل أقل عن غريمه نادال الثاني (7945 نقطة).

– تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12415 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 6620

4- النمسوي دومينيك تييم 4595

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4405

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4215

7- الياباني كي نيشيكوري 4040

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3610

9- الروسي كارن خاتشانوف 2980

10- الإيطالي فابيو فونييني 2785 – (أ ف ب)