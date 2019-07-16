فيديوغراف .. تفاصيل قرعة التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وآسيا 2023

خالد تيسير العميري

عمان – تُسحب عند الساعة 11:00 صباح يوم غد الأربعاء 17 تموز (يوليو) الحالي، قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة (كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023)، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور”، حيث يترقب الأردنيون معرفة هوية المنتخبات التي سيواجهها المنتخب الوطني.

وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة بالإعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 14 حزيران (يونيو) الماضي، وذلك في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات بنغلادش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبا سيتم توزيعها على 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول (سبتمبر) 2019 ولغاية 9 حزيران (يونيو) 2020 المقبلين.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة وفق التالي، بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ 14 حزيران (يونيو) الماضي:

– المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين.

– المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سورية، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن.

– المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين.

– المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا.

– المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش، منغوليا، غوام، سريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل، فإن المنتخبات الـ24 التالية تتنتقل للنافسة إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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