عمان – الغد – يستعد المنتخب الوطني الاول لكرة السلة، لخوض عدد كبير من المباريات الدولية الودية مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل، تحضيراً لنهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين، حيث حل “صقور النشامى” في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات، فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.

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