عمان – الغد – يستعد المنتخب الوطني الاول لكرة السلة، لخوض عدد كبير من المباريات الدولية الودية مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل، تحضيراً لنهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين، حيث حل “صقور النشامى” في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات، فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.
المزيد من التفاصيل، في سياق “فيديوغراف” التالي:
فيديوغراف.. #صقور_النشامى يخوضون 10 مواجهات قوية استعدادا لمونديال #الصين
إعداد ومونتاج: خالد العميري#الغد #هلا_بالصين_2019 #كأس_العالم_لكرة_السلة pic.twitter.com/IALAcgSkon
— جريدة الغد (@AlghadNews) July 23, 2019