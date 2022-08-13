فيديوهان في عمان والكرك بمشاهد مؤلمة والأمن يوضح حقيقة ما جرى

عماد العجلوني- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خلال الساعات الماضية مقطعي فيديو اثارا حالة من الاستياء العام والاستغراب وسط معلومات متضاربة حول حقيقة ما جرى في كل منهما الأمر الذي استدعى التوضيح الأمني لما جرى.

فيديو الكرك

الفيديو الأول الذي تم تداوله ويظهر جثة تعود لشاب يسكن في شمال محافظة الكرك قامت الاجهزة الامنية قبل عدة ايام بالتعامل معها على اثر اصابة الشاب بعيار ناري بالخطأ في رأسه اثناء قيامه بتنظيف السلاح .

وكان رواد مواقع التواصل قد اشاعوا أن هذه الجثة تعود لشاب له علاقة بقضية تعاطي للمخدرات وارتكاب جريمة قتل الأمر الذي نفاه الأمن.

فيديو شارع عبدالله غوشة

وعلى صعيد آخر تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر شبانا يفترشون الرصيف بطريقة غريبة حيث تعاملت الأجهزة الأمنية معهم وأوقفت الشبان الذين ظهروا في الفيديو ليتبين أنهم في حالة سكر شديد .

بينما كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع الفيديو سابقا قبل التوضيح الأمني وقالوا أن سبب افتراش هؤلاء الشباب الرصيف يعود لأسباب لها علاقة بالمخدرات الأمر الذي نفاه الأمن وبين أنهم كانوا في حالة سكر فقط.