فيديو – بيل يكرر هدفه الشهير ضد برشلونة

كرر النجم الويلزي، جاريث بيل، هدفه الشهير الذي أحرزه ضد فريق برشلونة أثناء تواجده مع ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2014.

وفي مباراة فريقه لوس أنجلوس ضد ريال سالت ليك ضمن لقاءات المجموعة الغربية من الدوري الأمريكي في وقت مبكر من صباح الأحد، سجل بيل الهدف الرابع لفريقه لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.

هذا هو #غاريث_بيل..#بيل يسجل هدفاً بمجهود فردي مع فريقه لوس أنجلوس



ركض بالكرة من على بعد 40 ياردة تقريبا من مرمى الفريق الخصم وتجاوز لاعبين وسجل الهدف pic.twitter.com/psJ3o55Hux — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 7, 2022

هدف بيل جاء بنفس الطريقة التي أحرز بها هدفه الشهير من قبل أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2014، حينما هرب بيل من دفاع النادي الكتالوني بسرعة رهيبة ووضع الكرة من بين أقدام بينتو حارس النادي الكتالوني.

حيث قام بيل بنفس الأمر هذه المرة عندما ركض بالكرة بسرعة وراوغ مدافع الخصم من الجبهة اليمنى لينفرد بالحارس ويضعها في الشباك.

وكان بيل قد اتجه للعب مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي مطلع الموسم الحالي بعد انتقاله له بشكل مجاني عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي.