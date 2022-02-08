فيديو “صامت” يثير جدلا بوجود صوت له.. فهل تشعر به؟- (فيديو)

أذهل مستخدم على “تيك توك” المتابعين بمقطع فيديو ادعى أن البعض يمكنهم سماع صوت من خلاله رغم أنه “صامت”.

ويظهر المقطع اثنين من الفيلة الكرتونية يقفزان على أرجوحة، وعلى الرغم من أن الفيديو صامت، إلا أن عددا من المستخدمين أبلغوا عن قدرتهم على سماع صوت في كل مرة يصل فيها أحد الفيلة بالأرجوحة إلى أسفل.

وقال المستخدم عبر “تيك توك”، دين جاكسون: “لا يوجد صوت في هذا الفيديو على الإطلاق، ومع ذلك يقول بعض الناس إنهم يستطيعون سماع اللحظة التي يهبط فيها الفيل بالأرجوحة، إما بصوت خافت أو قرع. هل تعتقد أنه يمكنك سماعه؟ أود أن أعرف مدى ندرة أو شيوع هذه الظاهرة”.

وأظهر المستخدمون ردود فعل متباينة، حيث أشار البعض في التعليقات إلى قدرتهم على سماع الصوت، بينما أبلغ آخرون بأن الفيديو صامت تماما.

وقال أحدهم: “ليس الأمر أنني أستطيع سماعها، لكن في رأسي يبدو الأمر أشبه بموجة صدمية تنطلق عندما يهبط”.

وأضاف آخر: “لا أستطيع سماعها، لكنني أشعر أن هناك صوت صدمة عندما يسقطون”.

وعلق مستخدم ثالث: “لا أعرف كيف، ولكني أسمع ذلك”.

ويشار إلى أن السبب الذي يجعل الناس يعتقدون أنهم يستطيعون سماع صوت هو أن أدمغتنا تربط الأشياء في الصورة بمقياسها الكبير.

ولذلك عندما ترى شيئا هائلا يسقط مثل هذا، تتوتر عضلات أذنك بشكل استباقي قليلا للحماية من الصوت العالي الذي تتوقع أن يتبعه. ونتيجة لذلك تسمع ارتجاف العضلات.