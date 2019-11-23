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“فيديو” ملخص نشاطات الملك خلال زيارته لكندا وأميركا

منذ 50 دقيقة
الملك يتقلد جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019 في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أول من أمس

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عمان-الغد- نشر الديوان الملكي مساء السبت، فيديو ملخص نشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لكندا وأميركا، وتسلم جلالته جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019.

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