“فيديو” ملخص نشاطات الملك خلال زيارته لكندا وأميركا

الملك يتقلد جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019 في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أول من أمس A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. عمان-الغد- نشر الديوان الملكي مساء السبت، فيديو ملخص نشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لكندا وأميركا، وتسلم جلالته جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019. زيارة عمل إلى نيويورك وتسلم جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019 في ملخص نشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني 16 – 22 تشرين الثاني 2019 #الأردنThe weekly wrap up of His Majesty King Abdullah II key activities during the week of 16 – 22 November 2019#Jordan pic.twitter.com/A1q1apX8Ea— RHC (@RHCJO) November 23, 2019 شاركها Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp مشاركة عبر البريد طباعة