فيديو يظهر لحظة سقوط سن مذيع على الهواء مباشرة

تعرض المراسل الترفيهي في محطة “studio 10” الأسترالية، كريغ بينيت لموقف محرج لم يتوقع حدوثه على الهواء مباشرة.

فخلال حديثه سقط أحد أسنانه، الأمر الذي أثار حالة من الضحك داخل الأستوديو.

لكن بينيت تدارك الأمر وتخطاه بطريقة أثارت إعجاب الكثيرين، وفقاً لفيديو قامت صحيفة CNN عربية بنشره

وقال كريغ في وقت لاحق إنه شعر باهتزاز السن قليلاً في السابق لكنه اعتقد أنه سيصمد خلال الصباح وهو ما لم يحدث.

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