فيراتي وديالو يغيبان عن مواجهة لوريان لاصابتهما بفيروس كورونا

باريس – أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، إصابة مدافعه عبدو ديالو ولاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي بفيروس كورونا، وغيابهما عن مواجهة لوريان الأحد في المرحلة الثانية والعشرين.

وتماشياً مع بروتوكولات الحجر الصحي، فمن المرجح أن يغيب اللاعبان عن المباراتين المقبلتين أيضاً، أمام نيم الأربعاء، والكلاسيكو القوي مع مرسيليا في السابع من شباط/فبراير.

وقال النادي الفرنسي في بيان إن لاعب الوسط فيراتي والمدافع ديالو “تأكدت نتيجتهما الإيجابية لفحص كورونا. لذلك عليهما احترام الحجر والخضوع للبروتوكول الصحي المناسب”.

والجدير بالذكر أن نادي لوريان صاحب المركز ما قبل الأخير، خرج للتو من فترة عصيبة أصيب فيها 12 من لاعبيه بالوباء، ما اضطر الرابطة إلى تأجيل مباراتين متتاليتين له، إحداهما لعبها الأربعاء وفاز فيها على 3-2 على ديجون الذي يسبقه بمركز بفارق الأهداف.

وتعافى لاعبو لوريان من “كوفيد-19″، باستثناء حارس المرمى بول ناردي والمدافع فينسان لو غوف.

وإلى جانب فيراتي وديالو، لا يزال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو غير متأكد من مشاركة قائد الفريق الدولي البرازيلي ماركينوس بسبب إصابة في عضلات المحالب، وحارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب إصابة في الصدر. كما يحوم الشك حول مشاركة لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا الذي غاب الأسبوع الماضي أمام مونبلييه (4-0). (أ ف ب)