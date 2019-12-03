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فيراتي يغيب عن مباراة نانت بسبب الإصابة

منذ 14 دقيقة

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باريس – أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، أن لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، سيغيب الأربعاء عن مباراة نانت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

وتعرض فيراتي للإصابة خلال تدريبات فريقه نهاية الأسبوع الماضي خلال التحضير لمباراة موناكو، التي تم تأجيلها الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان فيراتي تعرض لإصابة خلال معسكر منتخبه الوطني بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الثاني الماضي، فغاب ايضا عن مواجهة ريال مدريد الإسباني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وأشار توخيل في مؤتمر صحفي عشية المباراة ان الإسباني أندير هيريرا سيغيب أيضا، على خلاف ذلك أكد جاهزية لاعبي خط الهجوم لخوض المباراة، لاسيما كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا. (أ ف ب)

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